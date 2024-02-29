Murat Kurum'dan İmamoğlu'na Akşener göndermesi! 'Yolda görsen yolunu değiştiriyorsun'

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek "Beraber yol yürüdüğün ve yoldaşım dediğin il başkanını ve genel başkanını arkasından hançerledin. Ablam dediğin İYİ Parti genel başkanını yolda görsen yolunu değiştiriyorsun. Hani yoldaşındı bunlar?" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerine bir ay kadar kısa bir süre kaldı, adaylar sahaya inerek çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, şehrin birçok yerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bağcılar'da düzenlenen Yozgatlılar Buluşması'nda konuşan Kurum, programda yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ '650 BİN KONUTA GEREK YOK' DEDİ"

Kentsel dönüşüm ve depremin yaşandığı şehirlerde yapılan konutlar hakkında konuşan Kurum "6 Şubat’ta milletimizi hüzne boğan ve 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık. 53 bin canımızı toprağa verdik. 14 milyon vatandaşımız da bu depremden etkilendi. biz yine oradaydık. Milletimize el ele verip 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşaatını başlattık" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı 'bu konutları yapamazsınız' dedi" diyen Kurum, "Kaynağı bulamazsınız dediler. Biz 'kaynağımız da, motivasyonumuz da aziz milletimizdir' dedik. 15 gün önce Cumhurbaşkanımız bitirdiğimiz 46 bin konutun anahtarlarını depremzede kardeşlerimize teslim etti" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 39 ilçede acil dönüşmesi gereken konutları dönüştüreceklerini belirttiklerini ifade eden Kurum, "5 yılda 115 bin konut sözü verip 5 bin konut üretenler, sonrada ben böyle bir söz vermedim diyen, yarı zamanlı belediyecilik yapan, sosyal medya belediyeciliği yapan CHP’li İBB yönetimi ve başındaki kişi '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' dedi. Bilim insanları 'deprem olacak' diyor. Biz dönüşüm yapmayalım insanlarımız riskli evlerde mi otursun? İşte bunların zihniyeti bu. Bunların İstanbul gibi bir derdi yok. Hatırlayın israf ettiler dediler, o arabaları Yenikapı’ya dizdiler" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ GENEL BAŞKANINI YOLDA GÖRSEN YOLUNU DEĞİŞTİRİYORSUN"

Mevcut İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum "Beraber yol yürüdüğün ve yoldaşım dediğin il başkanını ve genel başkanını arkasından hançerledin. Ablam dediğin İYİ Parti genel başkanını yolda görsen yolunu değiştiriyorsun. Hani yoldaşındı bunlar? Burada tamamen kötü niyet var. Kirli kirli ittifaklarla kurduğu, masa arkasında kime nereye hizmet ettiği belli olan ama sokağa çıktığında da hiç bir ittifaktan söz etmeyen bir anlayış var" dedi.

"Biz 31 Mart’ta geleceğiz ve bu israfın hesabını sizlerden bir bir soracağız" diyen Kurum şu ifadeleri kullandı: "31 Mart’ta İstanbul gereken cevabı sandıkta verecek. İstanbul göz ardı edilebilecek bir şehir değil. İstanbul bir çocuk gibi her zaman sevgi ve ilgi gösterilmesi, hizmet edilmesi gereken bir şehir. Bu şehirde tüm medeniyetlerimizle, kültürlerimizle, inançlarımızla birlikte huzur içerisinde yaşayacağız. 31 Mart seçimi bu kararları vereceğimiz seçim."