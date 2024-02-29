Seçimde son viraj, gözler megakent İstanbul'da! Optimar'dan son anket: Murat Kurum ipi göğüslemeye daha yakın, İmamoğlu takipte

Seçim yarışında sonucun merakla beklendiği megakent İstanbul'un son anket sonuçlarını Optimar paylaştı. Başa baş devam eden yarışta Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum öne geçti. İmamoğlu ise ufak bir farkla Kurum'u takip ediyor. Ankete göre Kurum'un yüzde 50'nin üzerinde oy oranına sahip olduğu ilçe sayısı 6 olurken; İmamoğlu cephesinde bu sayı ise 9. Ankette öne çıkan bir diğer nokta ise DEM Parti'nin adayının çekilmesi ve çekilmemesi halinde İmamoğlu-Kurum arasında paylaşılacağı tahmin edilen oy eğilimleri oldu.

Türkiye 30 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim yarışında en merak edilen kent ise İstanbul. CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasındaki yarış bıçak sırtında devam ediyor.

Son anket ise Optimar'dan geldi. Ankete göre, Murat Kurum ilk kez oy alma kapasitesinde öne geçti. Öte yandan son 10 günde az oy alan adayların seçmenlerinden Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu’na bir yönelme bekleniyor.

MURAT KURUM ÖNE GEÇTİ

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin yazısına göre, Optimar’ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.

Murat Kurum’a oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7, kararsızların oranı yüzde 7.6 çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41 çıkarken yüzde 51.9’luk bir kesim ise oy vermem diyor. İmamoğlu konusunda kararsız olanların oranı ise yüzde 7.1 oluyor.

DİĞER ADAYLARIN ORANLARI NE?

Ankete göre üçüncü sırada yüzde 9.8’le Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz gelirken, onu yüzde 7.7’yle Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu takip ediyor.

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş yüzde 7.4, İyi Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 5.3, Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3.7, Memleket Partisi adayı Berk Hacıgüzeller yüzde 3, Deva Partisi adayı İdris Şahin yüzde 1.6, Vatan Partisi adayı İbrahim Okan Özkan yüzde 1.5, Millet Partisi adayı Hasan Hüsnü Güner ise yüzde 1.3’lük bir oy alma kapasitesine sahip çıkıyor.

MURAT KURUM'UN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER

Murat Kurum’a, yüzde 50’nin üzerinde oy vereceğini söyleyen ilçeler şöyle:

Bayrampaşa, Beykoz, Güngören, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye.

İMAMOĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU İLÇELER

Ekrem İmamoğlu’na yüzde 50’nin üzerinde destek veren ilçeler ise şunlar:

Şişli, Şile, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Maltepe ve Tuzla.

DEM ADAYI ÇEKİLİRSE...

Optimar, DEM Partisi seçmenlerine "Seçimlere bir ya da iki gün kala Meral Danış Beştaş çekilse Ekrem İmamoğlu’na oy verir misiniz?" diye sordu. Cevaplara göre, İmamoğlu’na oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5.6 çıkarken, yine kendi partime oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 32.3 oluyor. Yüzde 7.1’lik bir kesim ise diğer partiye oy veririm diyor.

DEM ADAYI ÇEKİLMEZSE...

Meral Danış Beştaş'ın adaylıktan çekilmemesi halinde ankete katılan DEM Parti seçmenlerinin yüzde 55.2’si DEM Parti adayına oy veririm diyor.

Yüzde 33.2’lik bir kesim Ekrem İmamoğlu’na oy veririm derken yüzde 9.7’lik bir kesim fikrinin olmadığını belirtiyor.

Kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 1.8 çıkıyor.