Optimar son seçim anketini paylaştı: İstanbul'un sorunlarını çözecek aday kim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

31 gün sonra gerçekleştirilecek yerel seçimler için takvim adım adım işlerken gözlerin çevrildiği İstanbul için anketler tek tek masaya çıkıyor. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir son anket çalışmalarını paylaştı. Ankete göre AK Parti'nin seçimde daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 52 iken CHP yüzde 27'de kaldı. Murat Kurum ise rakibi Ekrem İmamoğlu'ndan 1.1 puan önde.

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 31 gün sonra sandık başına gidecek. Seçimlerde kritik viraja yaklaşılırken çalışmalarını hızlandıran adaylar arasındaki yarış da kızışıyor. Seçim sürecinin en merak edilen kenti ise 15 milyonu aşkın nüfusa sahip olan İstanbul.

CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki başkanlık yarışındaki nabzı tutan anketlere bir yenisi daha eklendi. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir son anket çalışmalarını paylaştı.

Optimar'ın son anketine göre, AK Parti'nin seçimde daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 52, CHP'nin daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 27. Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'un ise 1.1 puan daha önde olduğu bir sonuç çıktı.

'AK PARTİ'NİN ADAYLARI DAHA İYİ'

AKŞAM TV'de konuşan Hilmi Daşdemir'in açıklamaları şöyle:

"Genel olarak kamuoyundaki algı AK Parti'nin daha başarılı çıkacağı yönünde ve AK Parti'nin adaylarının diğer partilerin adaylarına göre daha iyi olduğu yönünde. Biz bunu ölçtük ve AK Parti'nin seçimde daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 52, CHP'nin daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 27.

Yine AK Parti'nin adaylarının daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 40 iken, CHP'nin adaylarının daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 26. Dolayısıyla burada yarı yarıya bir fark var."

'MURAT KURUM 1.1 PUAN ÖNDE'

İmamoğlu'na karşı Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un daha sorun çözecek bir profilde görüldüğünü söyleyen Daşdemir şunları paylaştı:

"Yaptığımız araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'un 1.1 puan daha önde olduğu bir sonuç çıktı. (Kurum) 36.7'ye (İmamoğlu) 35.5 gibi bir oran çıktı.

Sonuç itibarıyla böyle bir orandan bakıldığı zaman bir taraftan İmamoğlu'nun tanınırlığı yüzde 94 diğer taraftan da Murat Kurum'un tanınırlığı henüz yüzde 80'di. 10 gün önce araştırmamızı bitirdik. Dolayısıyla böyle bir süreçte İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'un daha sorun çözecek bir profil içerisinde olduğunu görüyoruz.

Diğer taraftan da Murat Kurum'un algısını sorduğumuzda da çok olumlu ve olumlu diyenlerin toplamı yüzde 55 çıktı. Olumlu ve biraz olumlu diyenler yüzde 30'du çok olumlu diyenler yüzde 25'di. Murat Kurum ile ilgili toplam yüzde 55'lik bir olumlu profili var. Önümüzdeki hafta da yapmış olduğumuz araştırmayı paylaşacağız."