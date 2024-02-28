Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > İşte İstanbul'un 8 adaylı son anketi: Bıçak sırtı yarışta farkı diğer partiler kapatacak

    İşte İstanbul'un 8 adaylı son anketi: Bıçak sırtı yarışta farkı diğer partiler kapatacak

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    İşte İstanbul&#039;un 8 adaylı son anketi: Bıçak sırtı yarışta farkı diğer partiler kapatacak
    İstanbul, Yerel Seçim, Ekrem İmamoğlu, Haber

    Politika Haberleri

    ASAL Araştırma, İstanbul'un başkanlık koltuğuna oturacak isme ilişkin düzenlediği anket sonucunu paylaştı. Megakentte rekabet İmamoğlu ve Kurum arasında yoğunlaşıyor. Kıl payı farkta İmamoğlu %41.9, Kurum ise %40.8 oranlarıyla tabloda yer aldı. İşte 8 adaylı son İBB seçim anket sonucu...

    Yerel seçimlere adım adım gidilirken sonucu en merak edilen kentlerden olan İstanbul'da adaylar arasındaki yarış kızışıyor. Özellikle Cumhur İttifakı ortak adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadelede fark bıçak sırtında gidiyor. 

    Geçtiğimiz günlerde SONAR, OPTİMAR, METROPOLL ve OCR anketlerinde İmamoğlu-Kurum arasındaki farkın yüzde 1 civarında olduğu görülmüştü. Cumhur İttifakı adayı Kurum da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aday olduktan sonra anket yaptım. 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz" yorumunu yapmıştı. 

    Kurum'un açıklamalarını destekleyen bir anket sonucu da ASAL Araştırma'dan geldi. 

    İŞTE MERAK EDİLEN ANKET SONUCU

    ASAL Araştırma, 23-27 Şubat aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar ve 'Oy kullanmayacağım/Cevap yok' cevapları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

    %41.9

    CHP (Ekrem İmamoğlu)

    %40.8

    AK Parti (Murat Kurum)

    %4.5

    DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni)

    %3.6

    İYİ Parti (Buğra Kavuncu)

    %2.9

    Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz)

    %2.5

    Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu)

    %0.9

    Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller)

    %0.5

    Saadet Partisi (Birol Aydın)

    İşte İstanbul'un 8 adaylı son anketi: Bıçak sırtı yarıştı farkı diğer partiler kapatacak - 1. Resim

    Düzenleyen:  - Politika
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'in 'brifing' adımına ilk yorum! Başkanlık koltuğuna göz kırparak cevap verdi - PolitikaBaşkanlık koltuğuna göz kırparak cevap verdiRusya, Türkiye ziyaretini art arda ertelemişti! Putin yerine Lavrov geliyor - PolitikaPutin yerine Lavrov geliyorCHP'den istifa eden Battal İlgezdi, kendisini protesto eden vatandaşa hakaret üstüne hakaret etti - PolitikaVatandaşa hakaret üstüne hakaret ettiMurat Kurum, Karadeniz'i işaret ederek İstanbul için vaadini açıkladı - PolitikaKaradeniz'i işaret ederek İstanbul için vaadini açıkladıCHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek - PolitikaCHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecekAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den, İmamoğlu'na 'İstanbul' eleştirisi - Politika"Yüzde 50 daha fazla trafik, 'en fazla otobüs yakma' rekoru"Bülent Arınç'tan, AK Parti'ye rakip olan eski AK Partililere sert eleştiri - PolitikaBülent Arınç'tan, AK Parti'ye rakip olan eski AK Partililere sert eleştiri
    Sonraki Haber Yükleniyor...