İşte İstanbul'un 8 adaylı son anketi: Bıçak sırtı yarışta farkı diğer partiler kapatacak

ASAL Araştırma, İstanbul'un başkanlık koltuğuna oturacak isme ilişkin düzenlediği anket sonucunu paylaştı. Megakentte rekabet İmamoğlu ve Kurum arasında yoğunlaşıyor. Kıl payı farkta İmamoğlu %41.9, Kurum ise %40.8 oranlarıyla tabloda yer aldı. İşte 8 adaylı son İBB seçim anket sonucu...

Yerel seçimlere adım adım gidilirken sonucu en merak edilen kentlerden olan İstanbul'da adaylar arasındaki yarış kızışıyor. Özellikle Cumhur İttifakı ortak adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadelede fark bıçak sırtında gidiyor.

Geçtiğimiz günlerde SONAR, OPTİMAR, METROPOLL ve OCR anketlerinde İmamoğlu-Kurum arasındaki farkın yüzde 1 civarında olduğu görülmüştü. Cumhur İttifakı adayı Kurum da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aday olduktan sonra anket yaptım. 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz" yorumunu yapmıştı.

Kurum'un açıklamalarını destekleyen bir anket sonucu da ASAL Araştırma'dan geldi.

İŞTE MERAK EDİLEN ANKET SONUCU

ASAL Araştırma, 23-27 Şubat aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar ve 'Oy kullanmayacağım/Cevap yok' cevapları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

%41.9

CHP (Ekrem İmamoğlu)

%40.8

AK Parti (Murat Kurum)

%4.5

DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni)

%3.6

İYİ Parti (Buğra Kavuncu)

%2.9

Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz)

%2.5

Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu)

%0.9

Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller)

%0.5

Saadet Partisi (Birol Aydın)