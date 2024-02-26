Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'hazmedemiyor' göndermesi! Masasındaki son anket sonucunu açıkladı

İstanbul'da seçimlere 1 ay kala Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki yarış giderek kızışıyor. İstanbul'da 31 Mart akşamında seçmenin vereceği karar merak edilirken, Cumhur İttifakı ortak adayı Murat Kurum, masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı. Canlı yayında konuşan Kurum, "Aday olduktan sonra anket yaptım, gerideydik. Şimdi biz öne geçtik. Hazmedemediği konular bu zaten. Telaşları bundan." dedi.

Yerel seçimler hızla yaklaşırken İstanbul'da seçmenin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Mega Kent için Cumhur İttifakı ortak adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıyasıya yarışı sürüyor. Adaylar sahada seçim çalışmalarını sürdürürken, anket sonuçları seçime dair ipuçları veriyor. SONAR, OPTİMAR, METROPOLL ve OCR anketlerinde İmamoğlu-Kurum arasındaki fark yüzde 1 civarında. İstanbul'da son anket sonuçlarına ilişkin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklama geldi. Kurum, canlı yayında masasındaki anket sonuçlarını açıkladı.

ANKETLERDE GERİDEYDİK ŞİMDİ ÖNDEYİZ

Habertürk canlı yayınında soruları cevap veren Kurum şunları söyledi:

"Aday olduktan sonra anket yaptım. 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz.

HAZMEDEMİYOR, TELAŞLANIYOR

Bunların hazmedemediği konular bu zaten. Telaşları bundan. Murat Kurum öne geçer. Siz bu insanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir. Bunu gördükleri için 'acaba ne yapsak' telaşı içindeler.

BİZ İSTANBUL'UN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN MEYDANDAYIZ

Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alnımız ak. Biz İstanbul'un sorunlarını çözmek için meydana çıkmışız. Milletimizin teveccühleriyle, arzusuyla çıkmışız. Daha öncesinde de anketler yapıldı. Orada da milletimiz bizi istedi, arzuladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da takdir etti, bizi aday gösterdi. O coşku heyecan ve teşkilatlarda her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Vatandaşla iç içeyiz. Biri kolumuzdan, biri gömleğimizden çekiyor, fotoğraf çektirelim diyor. Biri slogan çıkarıyor cebinden.