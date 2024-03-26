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Haberler > Politika > Özgür Özel, Akşener'e yüklendi: İyi Partili seçmenden oy istedi

Özgür Özel, Akşener'e yüklendi: İyi Partili seçmenden oy istedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Özgür Özel, Akşener&#039;e yüklendi: İyi Partili seçmenden oy istedi

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP lideri Özel, İyi Parti ile Balıkesir’de sonuçsuz kalan ittifak görüşmeleri üzerinden İyi Parti lideri Akşener’e yüklendi. Özel, "Sende olmayan vicdan ve insaf, İyi Parti’nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bandırma’da düzenlediği mitinge katılarak belediye başkan adayları için oy istedi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ile Serkan Sarı, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza, Gönen Belediye Başkan Adayı İbrahim Palaz, Manyas Belediye Başkan Adayı Ahmet Duru ve Balya Belediye Başkan Adayı Orhan Gaga yer aldı.

Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklendi ve İyi Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi.

'YAZIKLAR OLSUN'

Özel, “Ahmet Akın’a dendi ki, biz bir gün sana borcumuzu ödeyeceğiz. Şu ana kadar çok uğraştık, görüştük ama verilen sözler unutuldu. Ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip beyin huyları. Yüz yüze bakıyoruz. Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfür ediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işi, bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Sizin için her şeyi yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmişte, sen o meydana nasıl iftira ve hakaret içeren pankart asıyorsun. Yazıklar olsun” dedi.

'MERAL HANIMA, ÖMRÜM BOYUNCA ABLA DEMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Ahmet Akın’ın geçtiğimiz yerel seçimlerde en büyük fedakarlığı yaptığını belirten Özel, “Birileri şimdi ona yıllar önceki borcunu ödemek yerine tavır takınıyorsa, sende olmayan vicdan ve insaf, İyi Parti’nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum. Ben Meral hanıma abla derim, ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İyi Parti’nin iyi insanlarına, gönlünde, gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne de partimi feda ederim. Önümüzdeki Pazar günü Ahmet Akın’a sahip çıkmaya hazır mısınız?” ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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