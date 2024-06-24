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Haberler > Politika > Saadet Partisi'nde genel başkanlık yarışı! Temel Karamollaoğlu, genel merkezin desteklediği ismi açıkladı

Saadet Partisi'nde genel başkanlık yarışı! Temel Karamollaoğlu, genel merkezin desteklediği ismi açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Saadet Partisi&#039;nde genel başkanlık yarışı! Temel Karamollaoğlu, genel merkezin desteklediği ismi açıkladı
Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Olağanüstü Kongre, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın genel başkan adaylığı açıklamasının ardından Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Karamollaoğlu, genel başkanlık yarışında Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongresini 30 Haziran’da Ankara’da yapacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kongreye ilişkin konuştu.

Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ittifak halinde Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan'ın adaylığında karar kılındığını ve Başkanlık Divanı'nın da bunu onayladığını açıkladı. 

Karamollaoğlu'nun açıklamasına göre parti yönetimi, 30 Haziran'da yapılacak kurultay ve genel başkanlık yarışında Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı destekleyecek. 

Basın Açıklaması | Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan | 19.10.2021 - YouTube

BİROL AYDIN, ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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