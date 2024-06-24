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Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu

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Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanlığı&#039;na aday olduğunu duyurdu

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Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 3. Olağanüstü Kongre’ye dair gerçekleştirdiği basın açıklamasında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongresini 30 Haziran’da Ankara’da yapacak. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, aday olduğunu açıkladı.

Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu - 1. Resim

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