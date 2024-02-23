Şükrü Genç, Özgür Özel'in teklifini açıkladı! Görüşmenin perde arkasını anlattı

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız adaylık kararını ve CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelik teklifini anlattı. Özel'in kendisine 'Maalesef süreci aşamadık' dediğini açıklayan Genç, 'Neyi aşamadık, hala merak ediyorum. ' dedi

Yerel seçime sayılı günler kala, listelerin teslim edileceği son saatlere kadar CHP'de 'aday' krizi protestolara neden olmuş, yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer'in mevcut başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olacağını açıklamıştı.

Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmüş, Özel'in kendisine "Bu girişim partiye zarar getirir" dediğini söylemişti. Genç katıldığı bir programda o görüşmenin perde arkasını ve neden bağımsız aday olduğunu anlattı.

"İSTANBUL'U BİLE KAYDEBİLİRİZ"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, hem Özel'e hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçimleri alma olasılığı çok fazlayken, yeni bir adayla yola çıkmanın büyük risk getirdiğini, İstanbul'un bile kaybedileceğini söylediğini ifade etti.

Sarıyer'de yaptıkları araştırmalarda halkın kendisini istediğini söyleyen Genç, "Ben partime tekrar bu kararın gözden geçirilmesini, doğru bir atama veya doğru bir görevlendirme olmadığını özellikle anlattım. Ve o konuda da hiçbir şekilde en ufak bir kırıcı, işte hırs, kızgınlık yapmadan bu süreci çok doğru yönetmemiz gerektiğini de söyledim." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Ancak kendisine farklı bir teklifle gelindiğini belirten Genç, Özel'in Yılmaz Büyükerşen gibi kendisine partide danışmanlık teklif ettiğini söyledi. Derdinin koltuk almak değil, seçimi kaybetmemek olduğunu söyleyen Genç, durumu bir kez daha izah ettiğini belirterek, Özel'in kendisinden süre istediğini ifade etti.

"SARIYER KAYBEDİLİRSE BÜYÜKŞEHİR RİSKE GİRER"

Grup toplantısın ardından da Özel'i kendisinin aradığını belirten Genç, "O saate kadar aranmadım ve ben tekrar aradığımda "Grup toplantısından sonra aramayı düşünüyordum başkanım" dedi. Tamam dedim. Ekrem Başkanı aradım, konuştuk ve aynı şeyi onu anlattım. Böyle bir değerlendirme yapılacağını ve bu konunun hassasiyetini, çok önemli olduğunu söyledim. Çünkü bir risk var. Bu risk seçimin Sarıyer'de kaybedilmesi halinde büyükşehirde de bir risk teşkil edecektir, düşüncesiyle bunları söyledim." diye konuştu.

"NEYİ AŞAMADI MERAK EDİYORUM"

"Kısacası burada serzenişimi kırgınlığımı söyleyeyim" diyen Genç, Özel'İn kendisine 'Maalesef süreci aşamadık' diye döndüğünü belirterek, "Ben merak ediyorum sayın genel başkanımız ve çalışma grubunun aşamadığı nedir? Ben hala bekliyorum. Çok merak ediyorum ve bunu sokaktaki insan da merak ediyor." dedi.

"ANKETLER NEREDE?"

Genç sözlerine şöyle devam etti;

"En başında söylenen çok net bir şey vardı. Halihazırda belediye başkanı olan arkadaşlarıma, halkımıza soracağız. Anketler yapacağız ve bu anketlerin karşılığında halkın memnuniyetini gördüğümüz arkadaşlarla devam ettireceğiz.

"ADAY YAPMAK İSTEDİLER AMA YAPAMADILAR"

E nerede? Ben biliyorum ki anketler çok yüksek. Tüm bunlara rağmen böyle bir görev verilememesinin veya aday yapılamamanın sebebi ne? Yapılamamasını diyorum, dikkat ederseniz. Çünkü Ekrem Başkan, Özgür Başkan yapmak istediler. Ama yapamadılar.

Hep onun merakında olacağım, hep onun ve araştırmasında olacağım. Aşılamayan neydi?"

'KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ NEDENİYLE ADAY GÖSTERİLMEDİ' İDDASI

Aday gösterilmeme sebebi olarak Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği öne sürülen Genç, iddialara ise şöyle cevap verdi;

"Herkes değişiyor, değişecek. Yani şimdi bu doğru bir davranış mı? Ama bana çok net bir şekilde "Siz Kemal Bey'le beraber oldunuz. Bize göre yanlıştır doğru bir yol değildi. Bizle beraber yürüdüğümüz arkadaşlarla bu işi oluşturuyoruz" denilmesi gerekirdi o zaman."