Süleyman Soylu "iftiralarınız bitmedi" deyip açıkladı: Dokunulmazlığımın kalkması için Meclis'e müracaat edeceğim
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul vekili Süleyman Soylu, hakkındaki iddialara sert tepki gösterip dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e müracaat edeceğini söyledi. Soylu paylaşımında, "Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz" ifadelerine yer verdi.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla beraber hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Soylu hakkında bazı basın kuruluşlarında suç örgütleriyle irtibatlı olduğu iddialarının yer alması üzerine dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvuracağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu şu ifadelere yer verdi:
"HEPİNİZ GELİN"
Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… FETÖ'cüler, PKK’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri Soros’un çocukları sizde gelin. Allah büyüktür ve adildir…
Kaynak: Türkiye Gazetesi