Süleyman Soylu "iftiralarınız bitmedi" deyip açıkladı: Dokunulmazlığımın kalkması için Meclis'e müracaat edeceğim

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 12:57 - Güncelleme:

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Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul vekili Süleyman Soylu, hakkındaki iddialara sert tepki gösterip dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e müracaat edeceğini söyledi. Soylu paylaşımında, "Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz" ifadelerine yer verdi.