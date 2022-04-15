Sonsuz ne demek

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cehennemde ebedî kalacak olanlara, faraza, siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adedince, kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız, denilseydi, o sevinçle nasıl yandıklarını anlayamazlardı.

> Dünyadaki bir nefeslik vakit, ahiretteki bin yıldan kıymetlidir. Çünkü, ahirette ibadet yoktur, tevbe yoktur, nefsle mücadele yoktur, haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur, İslam’a hizmet imkânı yoktur. İşte Cehennemde kalanlar için bir nefeslik dünya zamanı, sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü, tekrar dünyaya sadece bir nefeslik yollansalar, yapacakları iş, Kelime-i şehâdet getirip, Amentü’yü okuyarak imân etmek olur. Ancak bu imkân verilmez.

> (Ebedî) yani sonsuz ne demek iyi anlamak lazım. İmâm-ı Gazâli hazretleri buyuruyor ki: (Cehennemde ebedî kalacak olanlara, faraza, siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adedince, kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız, denilseydi, o sevinçle nasıl yandıklarını anlayamazlardı, çünkü bunlar da bir gün biter.) Yine İmâm-ı Gazâli hazretleri buyuruyor ki: (Bütün dünya, gökyüzü dâhil, buğday tanesi dolu olsa, bir serçeye deseler ki, her sene bir tane yiyeceksin, o buğdaylar biter, ebediyetin yanında hesabı bile olmaz.)

ÖLÜN AMA NAMAZI BIRAKMAYIN

> Müslüman anne ve babasının yüzüne şefkatle bir defa bakana Allahü teâlâ kabul olmuş bir hac sevabı verir. Bin kere baksa bin kere...

> Bir Müslüman tenkit edilirken sus diyene yüz şehit sevabı verilir. Viyana kapılarına kadar gidip gelmiş gibi sevap...

> Ölün ama, namazı bırakmayın, zira dinin direğidir, kim terk ederse dinini yıkmış olur. Âhirette Allah rızası için yaptığımız ibadetler geçerlidir, lüzumsuz şeylerle uğraşmayın.

ÖLÜMÜ UNUTMAK ÖMRÜ KISALTIR

> Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından her gün bir veya iki sayfa okuyan feyz alır. Feyz demek, nur demektir. Nur kalbe yağar, kalbi temizler. Okudukça kalbiniz nurlanır ve okuduğunuzu anlamaya başlarsınız.

> Helal lokma yiyenler rahat namaz kılar. Çünkü namaza engel, haram lokmadır. Helal lokma yiyen, koşarak namaza gider. Siz “Namaz kıl” demeseniz de onlar namaz kılar.

> İmânın şükrü, Hubbu fillah, buğdu fillah’dır.

> Ölümü hatırlamak, huzur ve seâdetin kaynağıdır. Ömrü uzatır. Unutmak ise ömrü kısaltır. Bu an, (Son an) demeli ve ona göre çalışmalıdır.

> Her şeyin istisnası vardır, ama bir şeyin istisnası yoktur. O da paradır. Parası olan güçlüdür. Bu kıyamete kadar böyle devam edecektir.

Atalarımız asırlardan beri söyler: Şimdi rağbet güzel ile zengine.

KÖTÜLÜKLER ÖFKEDEN DOĞAR

> Öfke insanın aklını örter. O zaman şeytanın avucuna düşer. Şeytan da onu istediği yere sürükler. Öfkelenmek insanın dinini imânını götürebilir, bundan çok korkmalı.

> Öfkelenmeyin, çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa, bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asık suratlı ve öfkeliyse, iyiye alamet değil.

> Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterin. Nerede bir sıkıntı çeken varsa gidin araştırın, büyükleri incitmiştir. Nerede huzurlu bir insan görseniz, araştırın mutlaka bol dua almıştır.

> Dünyalık isteyen sevimsizleşir, zelil olur. Kula değil, Allah’a el açalım. Veren aziz, alan zelil olur.

> Dünya menfaat demektir. Menfaat için yapılan her şey dünyadır.

> Ubeydullah-ı Ahrar hazretleri buyuruyor ki:

(Allahü teâlânın rızasına giden bütün yolları inceledim, en kestirme yolun, insanları sevindirmek olduğunu gördüm.)

> Müslümanlar kardeştir, yardım edecek, sıkıntılarını giderecek, aybını örtecek. Mümin kardeşinin sıkıntısına neme lazım diyen felakete uğrar.

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BİR FAKİRİN DUASIYLA KAVUŞTU

Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. İsmi Muhammed Vehbî'dir. Hayyât Vehbî diye meşhûrdur. 1780 (H. 1195) senesinde doğdu. 1847 (H. 1264) senesinde Erzincan'da vefât etti. Dergâhının olduğu yere defnedildi. Terzi Baba temel din bilgilerini tahsîl ettikten sonra, anne ve babasının isteği üzerine, bir sanat sâhibi olmak için terzilik öğrenmeğe başladı. Terzilik yaparken, bir gün fakir bir zatın paltosunu tamir etti ve ücret almadı. O zat “Allahü teâlâ seni sevdiklerinin sohbetine kavuştursun” diye dua edince, kalbi değişti. Zamanın bir danesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi hazretlerinin talebelerinden Şeyh Abdullah Mekkî Efendi ile görüştü ve ona talebe oldu. Bundan sonra Terzi Baba'nın manevî mertebesi günden güne ilerledi. Nefsle mücâdele ve riyâzette çok ileri derecelere ulaştı. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi hazretlerinin hususi iltifatlarına mazhar olmuş ve teveccühleri sebebiyle yüksek hâller ve makamlara kavuşmuştu. Daha sonra pek çok talebe yetiştirmiş ve insanlara nasihat edip irşad etmiştir. Said Eken

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KİMSENİN SÖZÜNÜ KESMEZDİ

Resûlullah Efendimiz, Eshâbını en güzel isimlerle çağırırlar, kimsenin sözünü yarıda bırakmazlardı. Konuştuğu kimse, sözünü bırakmadan veya gitmek için ayağa kalkmadan sözünü kesmezlerdi. O’nun bir hüsn-i muamelesi, şefkati, merhameti hakkında Allahü teâlâ meâlen; “Zahmet çekmeniz O’nu incitir ve üzer. Size çok düşkündür; mü’minlere çok merhametlidir, onlara çok hayır diler” buyurdu.

GÜZEL RÛHA MERHABA

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Evvelce vermiş olduğu cevâbı verir. (Seher vakitlerinde çok istiğfâr eden, gizli çok sadaka veren ve yetimlere yardım eden zât, hoş, safâ geldi) denir. Oradan da geçerek (Surâdikât-i celâl) denilen, celâl perdelerinin bulunduğu bir makâma varırlar. Kimsin diye sorulunca, öncekiler gibi cevâb verir. Yine (Hoş ve safâ geldi. Çok istiğfâr edip, [çoluk çocuğuna ve sözü geçenlere] emr-i ma’rûf yapan, Allahü teâlânın dînini, Onun kullarına öğreten, miskinlere [ve darda kalanlara] yardım eden, sâlih kula ve güzel rûha merhabâlar olsun) denir. ,

MERYEM EL-USTURLABİ

Meryem el-İcliyye veya Meryem el-Usturlabi, 10. yüzyıl'da yaşayan Suriyeli İlk Müslüman kadın astronom, yaptığı usturlab ile gök cisimlerinin yüksekliğini ölçen bilim kadınıdır. Usturlap üzerinde yaptığı yenilikler, günümüzün navigasyon ve zaman belirleme tekniklerinin geliştirilmesinde öncü olur. 2016 yılında bilim kurgu yazarı ve Nebula Ödüllü Nnedi Okorafor, Binti adlı romanında, kahramanının ilham kaynağının Meryem el-Usturlabi olduğunu açıklamıştır.

TEFEKKÜR

Leylekler, Anadolu’dan kalkıp Afrika’ya göç ediyorlar. Göç sadece leylekler arasında değil, başka kuşlar arasında da meydana gelmektedir. Turna ve kırlangıç gibi Amerika’da ötleğen denilen kuşları, Kanada’daki yazlık yuvasını terk ederek, dağ, orman ve nehirler aşarak 4-5 bin km.lik bir seyahatten sonra Güney Amerika’daki kışlıklarına ulaşırlar. Üç gün, geceli gündüzlü hiç durmadan kafile hâlinde uçarlar.

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