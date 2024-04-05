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Haberler > Ramazan Haberleri > Bakan Ersoy 'müjde' diyerek duyurdu: 5 asırlık Kur'an-ı Kerim Türkiye'de

Bakan Ersoy 'müjde' diyerek duyurdu: 5 asırlık Kur'an-ı Kerim Türkiye'de

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Ramazan Haberleri Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılarak İngiltere’de satışa sunulan 5 asırlık Kur’an-ı Kerim’in yeniden ülkeye getirildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 2017 yılında Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılarak İngiltere’de satışa sunulan Kur’an-ı Kerim’in yediden Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi öncesi güzel bir haberimiz var... Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılarak 2017 yılında İngiltere'de satışa sunulan "Kuran-ı Kerim" ülkemize yeniden kavuşturuldu. Osmanlı hat ekolünün kurucusu olan hattat Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede'nin istinsah ettiği mushafı Türk ve İslam Eserleri Müzemizde sergileyeceğiz.

Bakan Ersoy 'müjde' diyerek duyurdu: 5 asırlık Kur'an-ı Kerim Türkiye'de - 1. Resim

16'ncı yüzyılın başında yazılmış bu mushaf, yazılı bölümlerin hat sanatında 'vassale' olarak tanımladığımız teknikte farklı bir kâğıdın üzerine yapıştırılarak hazırlanması ile dikkat çekiyor. Oldukça titiz bir takip sürecinin ardından iadesini sağladığımız Kuran-ı Kerim’in ülkemize ulaşmasında emeği olan herkese ve tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu mushaf gibi nice kıymetli eserimizi görmek üzere herkesi Türk ve İslam Eserleri Müzemize davet ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun..."

Bakan Ersoy 'müjde' diyerek duyurdu: 5 asırlık Kur'an-ı Kerim Türkiye'de - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ramazan Haberleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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