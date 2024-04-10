Ramazan mı Şeker mi Fıtr Bayramı mı? Herkesin doğru bildiği yanlış çıktı

Ramazan ayının ardından tartışılan 'Ramazan Bayramı mı Şeker Bayramı mı?' sorusu yeniden gündem oldu. Prof. Dr. Ekinci, Ramazan Bayramı tabirinin yanlış olduğunu söyleyerek Fıtr Bayramı veya Şeker Bayramı demenin doğru olduğunu söyledi. Ekinci, Ramazan Bayramı diye bir bayram olmadığını ifade ederek "Bayram namazına gitmeden önce tatlı bir şey yemek tercihen hurma yemek sünnettir, Hazreti Peygamber böyle yapardı. Osmanlılar bu sünneti hatırlatmak üzere buna Şeker Bayramı demişler" dedi.

Ramazan ayının sona ermesiyle bayram sevinci yaşanıyor. Bayram sevinci ise her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Ramazan Bayramı mı Şeker Bayramı mı?' sorusuyla bütünleşti.

Merak edilen soruya Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci cevap verdi. İslam dininde iki tane dini bayram olduğunu söyleyen Ekinci, "Bunlardan bir tanesi Fıtr bayramı ikincisi ıyd-ül adha yani Kurban Bayramı'dır. Ramazan Bayramı diye bir bayram yoktur. Zaten Ramazan ayı bitmiştir Şevval ayı başlamıştır. Fakat halk arasında son zamanlarda buna Ramazan Bayramı deniyor." ifadelerini kullandı.

Osmanlı döneminden günümüze gelen Şeker Bayramı kavramının doğuşu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü:

NEDEN ŞEKER BAYRAMI DENİYOR?

Osmanlılar zamanında buna fıtra bayramı denir. Çünkü bu bayramda oruç tutmak yasaktır. Onun için fıtra aynı zamanda oruç yemek demektir hem de fıtra veriliyor bu ayda umumiyetle, onun için Fıtra Bayramı denir.

Osmanlılar bu bayrama şeker bayramı demişler. Bunun sebebi bu bayramda, bayram namazına gitmeden önce tatlı bir şey yemek tercihen hurma yemek sünnettir, Hazreti Peygamber böyle yapardı. Ondan dolayı Osmanlılar bu sünneti hatırlatmak üzere buna şeker bayramı demişler.

'YANLIŞ OLAN RAMAZAN BAYRAMI DEMEK'

Bunun şükür bayramıyla bir alakası yok. Çünkü bütün lügatlarda şeker diye yazılıyor. Bunun seküler kesim tarafından uydurulmuş bir şey olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu işin doğrusu Fıtr Bayramı'dır. Halk buna şeker bayramı demiştir. Yanlış olan buna Ramazan Bayramı demektir. Çünkü Ramazan bitmiş, oruç bitmiş. Ramazan'da yapılan oruç bu ayda yapılamaz.”