Ramazan Bayramının 1. günü oruç tutulmaz! Bayramın 2. ve 3. günü oruç tutulabilir

Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Ramazan ayında tutulamayan borç oruçları bayramda tutmak isteyenler bayramın 1. günü oruç tutulur mu, günah mı merak ediyorlar. Peki, bayramın 2. günü ve 3. günü oruç tutulur mu? İşte oruç borçlarını bayramda tutmak isteyenler için bilgiler…

Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü oruç tutulur, mekruh mu merak ediliyor.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan Bayramının 1. gününde oruç tutmak mekruhtur. Ramazan Bayramının 2. ve 3. günü oruç tutulmasında ise bir sakınca yoktur.

Ramazan Bayramının 1. günü oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan Bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır.

Dinimizislam’da yer alan bayramda oruç tutmaya ilişkin sual ve cevap şöyledir:

Sual: Orucun haram olduğu aylar ve günleri yazar mısınız?

Cevap: Oruç tutmak sadece bayram günleri haramdır. Senede beş gün. Yani dört gün Kurban Bayramı, bir gün de Ramazan Bayramı. Diğer günler oruç tutulabilir.

RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ NE ZAMAN?

10 Nisan 2024 Çarşamba: Ramazan Bayramının 1. Günü

11 Nisan 2024 Perşembe: Ramazan Bayramının 2. Günü

11 Nisan 2024 Cuma: Ramazan Bayramının 3. Günü