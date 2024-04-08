Son oruç 9 Nisan Salı günü (yarın) tutulacak

Bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. 8 Nisan akşamı son teravih namazı kılınacak. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte son orucu ne zaman tutacağız sorusu da merak ediliyor. Peki, Son oruç ne zaman, hangi gün? İşte Ramazan ayı takvimi ile birlikte son oruca ilişkin bilgiler…

Son orucu ne zaman tutacağız? Oruç ayı olarak da tabir edilen Ramazan ayında sona gelmiş bulunmaktayız. Son orucu Arefe günü tutacağız. Ardından üç günlük Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz.

SON ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Son oruç 9 Nisan Salı günü yani yarın tutulacak. 9 Nisan aynı zamanda Arefe günüdür. Son orucun tutulacağı 9 Nisan’dan sonra ise Ramazan Bayramı başlayacak.

Peki, son teravih de 9 Nisan’da mı kılınacak?

Hayır, son teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından kılınacak. Bu akşamki teravih namazı Ramazan ayının bu yılki 30. teravih namazı olacak.

Bu akşamki kılınacak olan son teravih namazının fazileti şu şekildedir:

Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın Cemâl'ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim" Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

SON İFTAR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İftar saatleri illere göre değişiklik göstermektedir. İşte bazı illerdeki son gün (9 Nisan) iftar saatleri:

İstanbul: 19.44

Ankara: 19.28

İzmir: 19.49

Bursa: 19.43

Antalya: 19.33

Konya: 19.47

Adana: 19.15

Şanlıurfa: 19.01

Gaziantep: 19.07

Kocaeli: 19.40