40 milyon SMS ile kanser taraması! Başvurular yüzde 30 arttı

40 milyon SMS ile kanser taraması! Başvurular yüzde 30 arttı

Güncelleme:
SMS ile bilgilendirme döneminin başlatılmasıyla sadece bir ayda 15 milyon vatandaşa yaklaşık 40 milyon hatırlatıcı SMS gönderildi. Kanser taramaları vatandaşın tekrar gündemine yerleştirildi.

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, ulusal kanser tarama programı kapsamında göğüs, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine karşı ücretsiz tarama hizmeti sunuyor. Taramalar KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri, aile hekimlikleri ve hastanelerde yapılıyor.

Bakanlık, geçtiğimiz ay yeni bir uygulama başlatarak vatandaşlara SMS ile bilgilendirme dönemini başlattı. Gelişmeleri gazetemize anlatan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol “Bir ayda 15 milyon vatandaşa yaklaşık 40 milyon hatırlatıcı SMS gönderildi. Vatandaşlarımız SMS sonrası en yakın aile hekimliğine veya KETEM merkezine gidiyor” ifadelerini kullandı.

40 milyon SMS ile kanser taraması! Başvurular yüzde 30 arttı - 1. Resim

FARKINDALIK YAŞANDI

SMS öncesi ve sonrası taramaları karşılaştıran Demirkol “Geçtiğimiz yıl yüzde 20 olan taramalar, SMS sonrası yüzde 30 civarında arttı. SMS’leri belirli periyotlarda tekrarlayacağız. Bu taramaları halkın gündemine yerleştirdik. SMS attığımızda ‘Bu yaş grubu içerisindeyim, bunları yaptırmam gerekiyormuş’, farkındalığı yaşanıyor” dedi.

Ayrıca organize sanayi bölgelerinde çalışanlara yönelik başlatılan “Sağlığım İş Yerimde” projesinin ilk uygulamasının Bolu Gerede’de yapıldığını, Türkiye’deki bütün organize sanayi bölgelerinde tarama yapmak istediklerine dikkat çekti.

