Tıp dünyasında devrim! Kanser aşısı ücretsiz dağıtılacak: Rusya harekete geçti
Rusya’dan milyonlara umut olacak bir duyuru geldi. Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı Veronika Skvortsova, üzerinde yıllardır çalışılan kanser aşısının kullanıma hazır olduğunu ve kısa süre içinde ücretsiz olarak hastalara sunulacağını açıkladı. Yetkililer, aşının tümörleri yüzde 80’e varan oranda küçülttüğünü ve hayatta kalma oranını belirgin şekilde artırdığını duyurdu.

Rusya, uzun süredir üzerinde çalıştığı kanser aşısının resmi olarak hazırlandığını ve kısa süre içinde hastalara ücretsiz sunulacağını duyurdu. 

TÜMÖRLERDE %80'E VARAN KÜÇÜLME

Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsov, klinik öncesi deneylerin sonuçlarının umut verici olduğunu vurguladı:

“Üç yıllık araştırma verileri aşının güvenliğini ve yüksek etkinliğini doğruladı. Tekrarlanan uygulamalarda tümör hacminde yüzde 60-80 azalma ve hayatta kalmada artış kaydedildi.”

İLK HEDEF: KOLOREKTAL KANSER

Yeni geliştirilen aşı ilk etapta kolorektal kanserin tedavisinde kullanılacak. 

Ayrıca glioblastoma ve göz melanomu gibi farklı kanser türlerine karşı da benzer aşıların geliştirilmesinin sürdüğü belirtildi.

MELANOM HASTALARIYLA BAŞLANACAK

Federal Sağlık Bakanlığı onayıyla, önümüzdeki aylarda ilk olarak melanom hastalarına deneysel uygulamalar yapılacak. 

Klinik denemelerin Moskova’daki Herzen Onkoloji Araştırma Enstitüsü ve Blokhin Ulusal Tıp Merkezi bünyesinde yürütülmesi planlanıyor.

YAPAY ZEKA İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ

Gamaleya Merkezi uzmanları, aşının her hasta için bireysel olarak tasarlandığını ve geliştirme sürecinde yapay zekâdan yararlanıldığını açıkladı. 

ÜCRETSİZ OLACAK

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın baş onkoloğu Andrey Kaprin, aşının Rus vatandaşlarına ücretsiz sağlanacağını duyurdu. Ancak devletin her uygulama için yaklaşık 300 bin ruble maliyet üstleneceğini de ekledi.

KANSERLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Rusya’da daha önce prostat kanserine karşı “Rakurs” ve farklı kanser türlerinde kullanılan “Afotid” gibi ilaçlar geliştirilmişti. Ancak kanser aşısının toplu kullanıma girmesi, ülkenin sağlık tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.

