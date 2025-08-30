Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
10 saniyede cilt kanseri teşhisi! Yapay zeka teknolojisi kullanılıyor

10 saniyede cilt kanseri teşhisi! Yapay zeka teknolojisi kullanılıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Koyuncu, yapay zekâ destekli 3 boyutlu görüntüleme sistemlerinin melanomun erken teşhisinde büyük rol oynadığını belirterek, 92 kamerayla saniyeler içinde tüm vücudu tarayan teknolojinin çıplak gözle fark edilemeyen lezyonları ortaya çıkarabildiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - En öldürücü kanser türlerinden biri olan melanomun, dünya genelinde artan bir sağlık problemi hâline geldiğini söyleyen Amerikan Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Erkan Koyuncu, “Yapay zekâ sistemleri daha önce kaydedilenlerden faydalanarak melanomun karakteristik özelliklerini tanıyabiliyor, potansiyel olarak kanserli lezyonları ve çıplak gözle tespit edilemeyen ince yapısal değişiklikleri tespit etmeye yardımcı oluyor. ‘360 Derece Ben Tarama Kliniği’nde kullanılan 92 adet kamerasıyla bütün vücut yüzeyini saniyeler içerisinde eş zamanlı olarak fotoğraflayan yapay zekâ destekli 3 boyutlu görüntüleme sistemi özellikle erken teşhiste kullanılan önemli bir araç” dedi.

