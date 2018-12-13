Birçok kişinin idrar kaçırma şikâyeti ile bir uzmana başvurmaktan çekindiğini ifade eden İrkilata ”İdrar kaçırma probleminde fizik tedavi ve rehabilitasyon önemli iyileşme sağlar. Egzersiz uygulamalar, elektrik stimülasyonu ve en önemlisi de biofeedback uygulamaları çok başarılı sonuçlar verir” dedi. Biofeedback’in fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında birçok hastalığın tedavisinde uygulanan çok etkin bir metot olduğunu hatırlatan İrkilata “Biofeedback, istem dışı olarak gelişen ya da hissedilmeyen fizyolojik olayların gerçek zamanlı olarak hastaya bilgi akışını sağlayan bir usuldür. Bu fizyolojik olaylar bir ekran veya ses düzeni ile yani görsel ve işitsel sinyaller hâlinde hastaya yansıtılır. Biz, hastaya gelen bu sinyalleri kendisinin ilgili vücut bölgesini kontrol ederek elektronik sinyalleri nasıl değiştirip yönetebileceğini öğretiyoruz” dedi.
İdrar kaçırmaya ameliyatsız çözüm
13.12.2018 - 06:55 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Menopoz dönemi sonrasında daha sık görülmeye başlayan idrar kaçırma probleminin erkekleri de etkilediğini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Fizyoterapi Uzmanı Yasemin İrkilata, hayat kalitesini olumsuz etkileyen bu durumun ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi.
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593189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/593189.aspx
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