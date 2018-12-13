Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok kişinin idrar kaçırma şikâyeti ile bir uzmana başvurmaktan çekindiğini ifade eden İrkilata ”İdrar kaçırma probleminde fizik tedavi ve rehabilitasyon önemli iyileşme sağlar. Egzersiz uygulamalar, elektrik stimülasyonu ve en önemlisi de biofeedback uygulamaları çok başarılı sonuçlar verir” dedi. Biofeedback’in fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında birçok hastalığın tedavisinde uygulanan çok etkin bir metot olduğunu hatırlatan İrkilata “Biofeedback, istem dışı olarak gelişen ya da hissedilmeyen fizyolojik olayların gerçek zamanlı olarak hastaya bilgi akışını sağlayan bir usuldür. Bu fizyolojik olaylar bir ekran veya ses düzeni ile yani görsel ve işitsel sinyaller hâlinde hastaya yansıtılır. Biz, hastaya gelen bu sinyalleri kendisinin ilgili vücut bölgesini kontrol ederek elektronik sinyalleri nasıl değiştirip yönetebileceğini öğretiyoruz” dedi.