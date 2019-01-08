Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yerden yansıyan ışınların gözlere hasar verebileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış “Kardan yansıyan ışınlar kar körlüğüne sebep olabilir. Genellikle açık alanda çalışan kişiler, kayakçılar ve karla kaplı alanlarda yürüyen ya da araç kullanan insanlar bu durumdan etkilenir. Bu sebeple kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterilmelidir” dedi. Kar körlüğünün, sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastalarla, açık renk göze sahip olanlarda daha etkili olacağının altını çizen Prof. Dr. Özkırış, hastalığın ilk belirtilerini gözde yanma, batma, kanlanma ve kuruluk hissi olarak sıraladı. Kar körlüğünün kısa dönem etkilerinin birkaç gün kendi kendine geçebildiğine işaret eden Prof. Dr. Özkırış “Ancak etkiler daha uzun sürüyorsa vakit kaybetmeden bir göz cerrahi uzmanına başvurulmalıdır. Öncelikle yoğun gözyaşı ve uygun antibiyotik tedavisi uygulanması gerekir. Göz en az 1-2 kapatılmalı ve göz kapakları şiş ise üzerine soğuk kompres uygulanmalıdır” dedi.