Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Özellikle D vitamini eksikliği olan, hamileliğinde güneşten uzak kalan kadınların bebeklerinde D vitamini eksikliğinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç “D vitamini eksikliğini önlemenin en tabii yolu, güneş görmektir. Kronik hastalıkları olanların, hamilelerin ve yaşlıların özellikle yaz döneminde güneşin en zararlı olacağı 11.00-15.00 saatleri dışındaki saatlerde güneşe çıkmaları daha uygun olur. Bebeklerin bezli oldukları dönemde haftada üç defa 10 dakika, annelerinse en azından el ve yüz açık olacak şekilde haftada üç defa 20 dakika güneş görmeleri uygundur” tavsiyesinde bulundu.