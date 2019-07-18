Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücre pulcuklara verilen ad olan PLT, platelet ya da trombosit akyuvar ve alyuvar hücrelerinden daha küçük bir yapıya sahiptir ve maddelerin sayıları kan tahlili ile saptanabilmektedir. İşte PLT (Platelets, trombosit) nedir? PLT yükseliği, PLT düşüklüğü neden olur? gibi soruların cevapları...

PLT: (PLATES, TROMBOSİT) NEDİR?

Trombositler vücudunuzun kanamayı durdurmak için pıhtı oluşumuna yardımcı olan küçük renksiz kan hücreleridir. Kan damarlarınızdan biri hasar görürse, trombositler hasar yerine koşar ve hasarı onarmak için bir tıkaç veya pıhtı oluştururlar. Kanamayı durdurmak için hasarlı bir kan damarı yüzeyine yayılma işlemi adhezyon olarak adlandırılır.

Beyaz ve kırmızı kan hücrelerinizle birlikte kemik iliğinizde trombositler yapılır. Kemik iliğiniz kemiklerinizdeki süngerimsi merkezdir. Trombositler tıpta genellikle bir pıhtı trombüsü olarak adlandırırlar. Trombositler kan dolaşımına girdikleri andan itibaren, 8 ila 10 gün yaşarlar.

Mikroskop altında, bir trombosit küçük bir plaka gibi görünür. Normal trombosit sayısı, mikrolitre kanda 150.000 ila 450.000 trombosittir.

Bir trombosit sayısı 10,000 ila 20.000’in altına düşerse, kendiliğinden kanama riski oluşur. Bazı insanlar çok fazla trombosit üretirler ve trombosit sayımları 500.000 ila 1 milyondan fazladır.

TROMBOSİT (PLT) DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Kollarda ve bacaklarda morarmalar,

- Hafif bir darbe ile o bölgenin kızarması,

- Yaralanma sonrası aşırı kanama,

- Diş eti veya burun kanamalarının uzun süre durmaması,

- Dalak büyümesi ve dalağın kanı temizlememesinden kaynaklı şiddetli karın ağrılarının ortaya çıkması,

TROMBOSİT ÜRETİMİ NEDEN DÜŞER?

- Doğum sırasında yaşanan aşırı kanama sonrası trombosit oranı azalır.

- Kanın ciddi derecede mikrop kapması trombosit değerlerini olumsuz etkiler.

- Bazı hastalıkların ortaya çıkardığı etkiler sonucu bağışıklık sistemi kalkan oluştururken trombositlerin azalmasına sebebiyet verebilir. Fakat bu durumun neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir.

- Genetik bozukluk sonucu ortaya çıkan hemofili hastalığı trombsitlerin tahribe uğramasına sebebiyet verir.

TROMBOSİT YÜKSELİĞİ NEDİR?

Kanda aniden yükselen trombositler kanın katılaşmasına neden olur. Tıpkı düşüklüğü gibi yüksekliği de ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Vücudun çok fazla trombosit üretmesinin asıl nedeni bağışıklık sisteminin enfeksiyonlu hücrelere karşı vücudun direncini artırmaya çalışırken gereksiz trombosit üretmeye çalışır. Bu da kanama esnasında komplikasyonalra neden olur. Vücuttan atılamayan kan şişlik ve ödemlere neden olur.

TROMBOSİT YÜKSELİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Vücudun hareket noktasında dengesizlik

- Baş dönmesi akabinde gelişen bayılma

- Gözde bulanıklık

- Avuç içi ve ayak tabanında karıncalanma

- Sabah uyanırken burunda biriken kan

- Diş etlerinde durduk yere çıkan kanamalar

- Dışkı sırasında kan gibi durumlar trombosit yüksekliğine işarettir. Belirtiler dikkate alınmadığında beyin felcine, sol kolda uyuşma, kemik ağrıları, kulakta kanlanma ve konuşmada gevşeklik gibi durumlar yaşanır.