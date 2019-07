Türkiye Gazetesi

Genellikle böbrek hastalarını yakından ilgilendiren BUN bu hastalar ya da yakınları tarafından sıkça, 'BUN nedir? | BUN yüksekliği | BUN düşüklüğü| BUN'da normal değerler nasıl olmalıdır?' gibi sorular şeklinde aranmaktadır. Bu konuyla ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

BUN NEDİR?

BUN testi ve kreatinin testi genelde beraber yapılır. Kreatinin testi, kandaki mevcut kreatinin seviyesini saptar. Bu test aynı zamanda böbreklerin doğru çalışıp çalışmadığını da belirler, yüksek kreatinin seviyesi böbrek fonksiyonlarının zayıfladığını gösterebilir. BUN seviyesinin kreatinin seviyesine oranı, zayıf böbrek fonksiyonunun sebebini anlamada yardımcı olur. Bu sebeplerden bazıları su kaybı, gıda yetersizliği ya da böbrek yetmezliğidir.

BUN Testi yapılmasının aşağıdaki gibi çeşitli nedenleri olabilir:

Böbreklerin normal çalışıp çalışmadığını anlamak

Hastanın böbrek rahatsızlığının ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek

Böbreğe uygulanan tedavi işe yarıyor mu öğrenmek

Tehlikeli derecede su kaybının işaretlerini saptamak. Su kaybı kandaki BUN seviyesini kreatinin seviyesinin üzerine çıkarır. BUN miktarının kreatinin miktarına oranını yükseltir. Böbrek hastalıkları da BUN ve kreatinin seviyelerini yükseltir.

BUN'DA NORMAL DEĞERLER NASIL OLMALIDIR?

Normal BUN değerleri laboratuvara göre değişkenlik gösterebilir. Her laboratuvarın kendine has BUN skalası olabilir. Aşağıdaki değerler BUN seviyesinin kabul edilebilir aralıklarıdır:

Her yüz ml kan içinde normal üre azotu miktarı 6 mg ile 20 mg arasıdır. (Her litrede 2.1-7.1 milimol)

Normal BUN değerinin kreatinin seviyesine oranı 10/1 ile 20/1 arası olmalı.

BUN DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR/ NEDENLERİ NELERDİR?

Çeşitli sağlık sorunları bu oranın düşmesine yol açar. Kanser ve akciğer hastalıkları gibi. Bazı akciğer hastalıkları, idrar tutucu hormonların uygunsuz salgılanması sendromuna (SIADH) yol açar. Siroz, rabdomiyaliz (ciddi kas yaralanmaları) ve merkezi sinir sistemini etkileyen hastalıklar da BUN / kreatinin oranını düşürebilir. Bu duruma hamileliğin son üç ayında sıklıkla rastlanır.

Nedenleri:

Aşırı su tüketimi

Protein oranı düşük diyetler

Karaciğerin hasar görmesi

Bağışıklık sisteminin yiyeceklerin emiliminde yaşadığı problem

Erkek cinsiyet hormonlarını uyaran ilaçlar (anabolik steroid)

Tiroit problemleri

Hamilelik

Yaşlanma

Steroid ve antibiyotikler de dahil olmak üzere bazı ilaçlar

Protein oranı yüksek diyetler

BUN YÜKSEKLİĞİ NEDİR/ NEDENLERİ NELERDİR?

Bir dehidrasyon problemi yaşadığınızı gösterebilir. Bu su tüketiminizin yok denecek kadar az olduğu anlamına gelir. İdrar yolu tıkanıklığınız olabilir. Bu tuvaletinizi fazla tutmanızdan kaynaklıdır. Kalbiniz olması gerektiği gibi kan pompalamıyor olabilir. Bunun adı kalp yetmezliğidir.

Nedenleri:

Yanıklardan kaynaklı doku hasarı

Stres

Kalp krizi

Kortizonlu ilaçların yan etkileri

Yüksek ateş

Addison hastalığı

Yaşanan şoklar

Böbrek yetmezliği veya problemleri

Mide veya yemek borusu gibi sindirim sisteminde meydana gelmiş kanama

Karaciğer hastalığı

Yetersiz beslenme

Bağırsakta meydana gelen kanamalar

Yüksek tansiyon gibi bazı hastalıkların böbreklere olumsuz etkileri