Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bakan Koca, “Bizim yaptığımız şehir hastaneleri depreme dayanıklı olmaktan öte deprem esnasında ameliyatı kesmediğimiz, ameliyat şartlarının devam ettirildiği izolatörlü hastaneler şeklinde inşa edildi” diye konuştu.

MR’A YENİ DÜZENLEME

Tetkiklere, e-Nabız üzerinden hem hekimlerin hem de hastaların erişim sağlanmasıyla birlikte MR ve tomografi çekimlerinde tasarruf sağlandığına ve gereksiz çekimlerin azaldığına dikkat çeken Bakan Koca, hangi durumda MR ve tomografi çekilebileceği ile ilgili bir genelge hazırladıklarını da belirterek “Buna göre yakın dönemde herhangi bir MR ya da tomografi çekimi yapılmışsa yenisinin yapılmasına hemen izin vermiyoruz. Eski görüntülemenin değerlendirilmesi üzerine eğer bir eksiklik varsa yeni bir talep yapılsın istiyoruz” dedi.