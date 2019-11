Türkiye Gazetesi

Obezite, artık her yaştan insanda görülebilen bir hastalık haline geldi. Obez bireyler, kalp rahatsızlıklarından diyabete, alzaymırdan kansere kadar birçok hastalık için de yüksek risk grubunda bulunuyor. Yeni bir araştırma; ergenlikte obezite sorunu yaşayabilecek çocukların önceden fark edilmesini ve önleyici tedavi uygulamaları ile bu durumun önüne geçilebilmesini mümkün hale getirdi. International Journal of Obesity’de (Uluslararası Obezite Dergisi) yayınlanan araştırma, çocuğun ergenlikte obez olup olmayacağının 3 temel faktöre bağlı olduğunu ortaya koydu. Buna göre, çocuğun ve annenin vücut kitle indeksine ve annenin eğitim durumuna bakılarak, 6-7 yaş aralığındaki her kilodan çocuğun 14-15 yaşına geldiğinde kilo problemi yaşayıp yaşamayacağı yüzde 70 doğruluk payı ile tahmin edilebiliyor.

Murdoch Children's Research Institute (MCRI) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları; çocuklar için sağlıklı kabul edilen ortalama vücut kitle endeksi rakamlarındaki bir birimlik artışın ergenlikteki obezite riskini üç kat artırdığını belirledi. Aynı şekilde annenin vücut kitlen endeksindeki bir birimlik artışın ise çocuğun ileride obez olma riskini yüzde 5 oranında artırdığı görüldü. Bunun yanı sıra üniversite mezunu bir annenin çocuğunun aşırı kilolu veya obez olma ihtimalinin de düşük olduğu belirlendi.

Farkındalık çok önemli

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, ergenlerde obezite görülme oranlarındaki artışın kaygı verici olduğunu belirterek, “Araştırma bize önleyici tedaviler bakımından önemli ipuçları veriyor. Annenin yüksek vücut kitle indeksine sahip olmasının çocuğun da obezite riskini artırdığını biliyorduk. Şimdi çocuğun vücut kitle indeksindeki bir birimlik artışın bile ergenlikte kilo sorunu riskini üçe katladığı görülüyor. Bunun yanı sıra bilinçli ve farkında olmak da çok önemli. Annenin eğitim durumunun, çocuğun ileri yaşta obez olma riskine direkt etki ediyor olması da bundan kaynaklanıyor. Bilinçli anneler çocuklarının yeme alışkanlıklarını, kilo durumlarını yakından takip ederek erken harekete geçebiliyor. Annelerin obezite konusunda daha bilinçli olmaları için farkındalık çalışmaları artırılmalı" dedi.