Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tufan Ergenç ergenlerde obezite görülme oranlarındaki artışın endişe verici olduğunu belirterek “Çocuk obezitesinin önüne geçmek için annelerin hem kendi kilolarının hem de çocuklarının kilolarını kontrol altında tutabilecek eğitim düzeyine sahip olması gerekiyor” dedi. Araştırmada çocuklar için sağlıklı kabul edilen ortalama vücut kitle endeksi rakamlarındaki bir birimlik artışın ergenlikteki obezite riskini üç kat artırdığı ortaya kondu. Aynı şekilde annenin vücut kitle endeksindeki bir birimlik artışın ise çocuğun ileride obez olma riskini yüzde 5 oranında artırdığı görüldü. Bunun yanı sıra üniversite mezunu bir annenin çocuğunun aşırı kilolu veya obez olma ihtimalinin de düşük olduğu belirlendi. İHAUluslararası Obezite Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, çocuğun ergenlikte ve hayatının ileriki döneminde obez olup olmayacağının annenin kilosuna ve eğitim durumuna bağlı olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tufan Ergenç ergenlerde obezite görülme oranlarındaki artışın endişe verici olduğunu belirterek “Çocuk obezitesinin önüne geçmek için annelerin hem kendi kilolarının hem de çocuklarının kilolarını kontrol altında tutabilecek eğitim düzeyine sahip olması gerekiyor” dedi. Araştırmada çocuklar için sağlıklı kabul edilen ortalama vücut kitle endeksi rakamlarındaki bir birimlik artışın ergenlikteki obezite riskini üç kat artırdığı ortaya kondu. Aynı şekilde annenin vücut kitle endeksindeki bir birimlik artışın ise çocuğun ileride obez olma riskini yüzde 5 oranında artırdığı görüldü. Bunun yanı sıra üniversite mezunu bir annenin çocuğunun aşırı kilolu veya obez olma ihtimalinin de düşük olduğu belirlendi.