Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bakan Koca’nın cevaplandırması için verilen soru önergesinde, Alman bir medya kuruluşu ile ABD’li bir haber sitesinin ortak hazırladığı haberde, aralarında Türkiye’nin de olduğu 50 farklı ülkeden yaklaşık 16 milyon verinin, koruması olmayan sunucularda depolandığı iddia edildi. Güvenlik açığı tespit edilen veriler arasında hastaların isim ve adresleri, sağlık kontrolünün yapıldığı tarih, tedavi yürüten doktor ve tedavi şekline ilişkin bilgiler, kanser tarama sonuçları, röntgen filmleri, vücuttaki kalp pillerinin durumu gibi farklı bulguların yer aldığı öne sürüldü. Ayrıca, herhangi bir bilgisayar korsanının bu cihazlara bağlanıp hasta verilerine ulaşabileceği uyarısında da bulunuldu.

STANDARTLARA UYGUN ŞİFRELEME YAPILIYOR

Söz konusu iddiaların hiçbir bilimsel ve objektif dayanağı bulunmadığını söyleyen Bakan Koca, Bakanlığın sunucularında 92 milyon 945 bin 237 hastanın sağlık verilerinin bulunduğunu belirterek “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. Kişisel verilerin korunması alanında kamu kurum ve kuruluşları arasında sektörel ilk ve tek düzenleme bakanlığa aittir. Kişisel sağlık verileri Bakanlığımızın veya bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin sunucularında, uluslararası standartlara uygun veri merkezlerinde, yine bu standartlara uygun şifreleme ve diğer teknik tedbirler alınarak tutulmaktadır” dedi.