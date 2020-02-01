Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, henüz aşısı ve tedavisi bulunmayan yeni tip koronavirüse ve diğer mevsimsel virüslere karşı hazırlıklı olmak için 4 S formülünü uygulamayı tavsiye etti. Bu aralar soğan, sarımsak, sirke ve sabun dörtlüsünü daha yoğun olarak kullanmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kartal “Sirkenin antibakteriyel ve dezenfektan ektisi var. Soğan ve sarımsak en güçlü doğal antibiyotik ve mikrop öldürücü. Bütün uzmanların tekrar tekrar vurguladıkları gibi temizlik çok önemli. Ellerimizi her zamankinden daha sık ellerimizi sabunla yıkamalıyız” dedi.

ANTİBAKTERİYEL DEĞİL NORMAL SABUN

Salgın söylentilerinde insanların antibakteriyel ürünlere yöneldiğini belirten Prof. Dr. Kartal, virüslerden korunmak için ellerin yıkanması gerektiğini belirterek “Ancak antibakteriyeller yerine normal sabun tercih edilmelidir. Çünkü bizim vücumudumuzun da bir mikrobiyatası var. Antibakteriyeller virüslerle birlikte vücudun doğal florasını da yok ederler ki bu flora bizim bağışıklığımızın yüksek tutulmasında çok önemli rol oynar” dedi.

KOKUSUNA ALDIRMAYIN

Türk sofralarının hastalıklara karşı en önemli silahlarından ikisinin soğan ve sarımsak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kartal “Kokusu yüzünden çiğ yemekten kaçınılan soğan ve sarımsağın içindeki bileşenler hücre zarına geçerek bakteriyel hücre ölümüne yol açar. Yemeğin içinde pişirerek de tüketebilirsiniz ancak çiğ yediğinizde ağzınıza gelen o acı yakıcı tat mikropların ölümünde daha etkilidir” diye anlattı.

ADA ÇAYI VE KEKİK SUYU DA ÖNEMLİ

Mikroplara karşı adaçayı ve kekik suyunun da etkili olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kartal “Demleyerek sakladığınız birkaç tutam adaçayı ya da kekiği üzerine kaynar su dökerek beş dakika demleyin ve sonra kullanın. Bunlarla gargara yaparak ağız içindeki ve boğazınızdaki hastalık yapan bakterileri ve virüsleri yok edebilirsiniz” dedi.

SİRKE PANZEHİRDİR İDDİASI YANLIŞ

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “koronavirüsün panzehri üzüm sirkesi” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek “Sirkenin antibakteriyel özelliği var. Ancak koronovirüs gibi ciddi ve henüz çok yeni olan virüse karşı koruyucu olduğunu iddia etmek yanlış. Henüz içeriği bilinmeyen bir virüse ezbere tavsiyede bulunmak sağlık için tehlikeli. Sirkeyi sofranızdan eksik etmeyin, temizlik suyunuza katın ama çok da güvenmeyin” dedi.

TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYUNU İHMAL ETMEYİN

Dr. Murat Kartal, hastalık mevsiminde C vitamini içeren portakal, greyfurt ve nar gibi yiyecekleri yiyerek ya da suyunu sıkarak tüketmenin de hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendireceğini söyledi.