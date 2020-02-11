Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Uykunun, gün içerisindeki yorgunluğun giderildiği bir dönem olmanın yanında metabolik ve hormonal düzenleyici etkisi sebebiyle obezite gelişimi üzerinde de etkili olduğuna işaret eden Çakın, az uyuyan kişilerin gün içerisinden daha fazla ve ağır yiyecekler tükettiğini söyledi. Çakın “Normalde vücudumuzdaki yağ dokusundan leptin adı verilen iştahı baskılayan hormon, midemizden de iştah açan ghrelin hormonu salınır. Bu hormonlar vücudun enerji dengesi üzerinde etki gösterir. Az uyuyan kişilerde ghrelin artar; leptin baskılanır. Bu yüzden altı saatten az uyuyanlar daha yağlı ve şekerli yiyeceklere yönelerek daha fazla kilo alırlar” dedi.