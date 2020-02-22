Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak ile son 25 yılda oldukça gelişerek yaygınlaşan ve etkili bir psikoterapi yöntemi olan kabul ve kararlılık terapisi hakkında açıklama yaptı. Kabul ve kararlılık terapisinin (ACT) dil ve insan bilişinin ilişkisel çerçeve kuramına dayalı bilişsel-davranışsal bir psikoterapi türü olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Burak Toprak, hastaların çözümleri ve problemleri birbirine karıştırmaları sonucu semptomların daha da kötü hale gelmesi sebebiyle bu tekniğin geliştirildiğini ifade etti.

Sorunlardan kaçmanın olumsuz semptomları daha da derinleştirdiğini ifade eden Dr. Burak Toprak, acının insan hayatının parçası olduğunu ve önemli olanın bunun doğru çözüm olmadığı anların farkına varmak olduğunu vurgulayarak kabul ve kararlılık terapisinin önemine dikkat çekti.

"Acıdan kaçmak çözüm değil, sorunun kendisi"

Acıdan kaçınmanın bir süre sonra başlı başına bir paradoksa dönüşerek her şeyin çözümünün problemin kendisi haline geldiğini belirten Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, başarının acıdan geçtiğini düşünmenin de başarıya ulaşıldığında hala başarının aranması döngüsüne sebep olduğunu sözlerine ekledi.

Zihnin tıpkı bir telsiz gibi nasıl hissedeceğimiz ya da neyin amaçlarımız için yeterli olup olmadığını söyleyen sinyaller gönderdiğini söyleyen Dr. Burak Toprak, asıl sorunun bu tarz mesajların gerçeklikle 'birleştiğinde' ortaya çıktığını ifade etti.

Dr. Toprak, kognitif birleşme denilen bu soruna karşın, iç sesin dediği herhangi bir şeyin, telsizden gelen diğer seslerden bir farkı olmadığının kavranılması gerektiğini vurguladı.

"Kabul ve kararlılık terapisi bu noktada gerekli"

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, yaşanılan bu olumsuz durumlarla mücadele için geliştirilen kabul ve kararlılık terapisinin kabul aşamasına verdiği önem sayesinde anksiyete bozukluğu, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, bağımlılıklar, psikotik episodların tedavisi ve kontrol altına alınması alanlarında oldukça etkili olduğunu ifade etti.

Duygusal acı (endişe, depresyon, posttravmatik stres vb.) ile ilişkilendirilen deneyimler söz konusu olduğunda ACT'nin kişisel kararlılığa olan katkısı sebebiyle olumlu etkiler oluşturduğunu ifade eden Dr. Toprak, ayrıca bu tekniğin alkol ve uyuşturucu tüketilmesi gibi rahatsızlıkların tedavisi için de oldukça önemli olduğunu söyledi.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak son olarak kabul ve kararlılık terapisinin her şeyin ötesinde, hastanın bir adım geriye atıp düşüncelerini sorgulamasını sağlamak ve içinde bulunduğu kaos ortamından uzaklaşmasında ve değer odaklı bir yaşam sürerek daha tatminkâr bir hayat yaşanmasında oldukça önemli olduğunu dile getirdi.