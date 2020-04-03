Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İSTANBUL

Türkiye koronavirüs tedavisi için kolları sıvadı. Sağlık Bakanlığı Acıbadem Üniversitesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibine Covid-19’la karşılaşmış ve iyileşmiş kişilerin kanlarının hasta kişilere ilaç olarak kullanılacağı plazma üretimi için onay verdi. Çin’deki uygulamaların işe yaradığını söyleyen Prof. Dr. Ovalı “İyileşmiş gönüllülerden kan temini için Türk Kan Vakfı ile Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğiyle iş birliği içindeyiz. Hastalığı yenen vatandaşlarımızı hayat kurtarmak için plazma bağışlamaya davet ediyoruz. Covid-19 immün plazma ve tedavisi hızlı bir şekilde onaylandı. Kök hücre ise yolda. Daha önce Ebola, SARS, MERS, grip ve H1N1 yani domuz gribinin tedavisinde de kullanılmış ve emniyetli olduğu gösterilmiş bir metot” şeklinde konuştu.

Prof. Ovalı, plazmanın üretimini şöyle anlattı: Daha önce hastalığı geçirmiş uygun hasta seçiliyor. Kanı alınıyor ve laboratuvarda virüsün hastalık yapan bölümü etkisiz hâle getiriliyor. Plazma konsantre ediliyor. Canlı Covid-19 virüsü üzerinde etkili olduğunu gösteren kalite kontrol testleri yapılıyor ve plazma kullanılmaya hazır hâle geliyor. Grubumuz dört haftadır çalışıyor ve şu anda FDA’nın belirttiği standartlarda üretime hazır ürünü hazırlamış durumda.

Plazma tedavisinin Türkiye’deki bütün merkezlerde yapılabileceğini ancak verilecek ürünün etkin olabilmesi için standardizasyonun şart olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ovalı “Plazma üretimi için bağışık donör bulabilmek maksadıyla hızlı tarama testleri yapılmalıdır” dedi.