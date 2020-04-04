Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada tüketicilere yönelik olarak “Marketten gelen ürünler açık havada bekletin ya da plastik, cam, metal ambalajları çamaşır sulu suyla silin, ambalajsız sebze meyveyi muslukta yıkayıp kurutun” denildi. İşte alışverişte dikkat edilmesi gerekenler:



Eve servis isteyin

Bu kritik günlerde öncelikle eve servis seçeneği tercih edilmelidir. Ev sakinleri, yaşlılar ve hastalar, poşetlerin kapıya bırakılmasını ve bir adım geride beklenmesini rica eden bir notu kapılarına asabilirler.



Marketten gelen ürünleri ne yapmalı?

Virüsün etkisinin ortadan kalkması için marketten alınan ürünler üç saat kadar açık havada (balkon, pencere önü) bekletilmelidir. Plastik, cam, metal ambalajlı ürünler, açık havada bekletmek yerine 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu ekleyerek hazırlayabileceğiniz bu dezenfektan karışım ile silinmelidir. Meyve, sebze gibi ambalajsız ürünler ise musluk suyuyla yıkanıp kurumaya bırakılmalıdır. İHA



Paket servis yiyeceklerde risk var mı?

Koronavirüsün yiyecekler yoluyla bulaştığına dair henüz hiçbir kanıt yok. Ancak yine de soğuk, çiğ yiyecekler yerine sıcak, taze pişmiş ürünleri sipariş edin. Güvendiğiniz restoranlardan sipariş ettiğiniz yiyecekleri mikrodalga fırında bir iki dakika ısıtması ek bir tedbir olabilir. Paket serviste ambalaj kaynaklı bulaşma riskini en aza indirmek için paket içerikleri temiz tabak ya da kaplara boşaltılmalı, restorandan gelen kaplar ve poşetler çöpe atılmalıdır.