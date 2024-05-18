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Deneysel ilaçlar kanser hastasına 1,5 ay kazandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deneysel ilaçlar kanser hastasına 1,5 ay kazandırıyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Klinik çalışmalar özellikle diğer tedavileri denemiş kanser hastalarında pahalı ve yeni ilaçlara ulaşmak için bir fırsat oluşturuyor. Deneysel ilaçlar kanser hastasına 1,5 ay kazandırıyor

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yeni tedavilerin güvenli ve etkili olup olmadığının tespit edilmesi, gerekli dozların belirlenmesi, mevcut tedavilerinin etkilerinin ortaya konulması açısından klinik araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Klinik çalışmalar özellikle diğer tedavileri denemiş kanser hastalarında pahalı ve yeni ilaçlara ulaşmak için bir fırsat oluşturuyor.

Yeni bir meta-analiz çalışması kanser hastalarının deneysel tedavilere katılımının ortalama 1,25 ay ek hayatta kalma süresi sağladığını, ancak ciddi yan etkiler riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Araştırma, 128 klinik denemeyi kapsayan ve immünoterapiler ile hedefe yönelik tedavileri içeren 141 farklı klinik çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçlar, deneysel ilaçların hastalıksız hayatta kalma süresini yüzde 20, genel hayatta kalma süresini ise yüzde 8 iyileştirdiğini gösterse de, bu faydaların yalnızca bazı kanser türlerinde anlamlı olduğunu belirtti.

Özellikle küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC), göğüs kanseri ve hepatobiliyer kanser çalışmalarında gözlemlenen bu fayda; pankreas, prostat ve kolorektal kanser denemelerinde anlamlı bulunmadı. Araştırma, deneysel tedavi gören hastaların ciddi yan etkilerle karşı karşıya kalma riskinin yüksek olduğunu vurgulayarak klinik denemelerin marjinal faydaları ve yüksek riskleri dengelenmesi gerektiğine işaret etti.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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