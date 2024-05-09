SGK 8 kanser, 2 diyabet, 3 antidepresan olmak üzere 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 09:56 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 10:07 - Güncelleme:

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