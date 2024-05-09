SGK 8 kanser, 2 diyabet, 3 antidepresan olmak üzere 47 ilacı geri ödeme listesine aldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sosyal Güvenlik Kurumu, bugün bedeli ödenenler listesinde değişikliğe giderken vatandaşlar hangi ilaçlar listede merak ediyor. Ne gibi ilaçların geri ödeme listesine alındığı merak konusu olurken 47 tanesi eklendi. Detaylar...
SGK, vatandaşı sevindiren haberi bugün duyurdu. Geri ödemesiz olarak alınabilecek olan ilaçların neler olduğu araştırılmaya başlanırken detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bedeli ödenen ilaçlar listesine eklenenler şöyle:
8 tane kanser, 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz, 3 adet atopik dermatit, 2 adet diyabet ve 3 adet psikoleptik/antidepresan.
Listenin güncellenmesiyle beraber meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan yenilikçi ilaçlara ulaşmak kolaylaştı.
SGK'ya kayıtlı olanlar sözleşmeli olan hastanelerde ücretsiz tedavi alabiliyor. Karşılanan tedaviler şöyle:
Acil Durumlar, İş kazaları ve meslek hastalıkları, Bulaşıcı hastalıklar, Koruyucu sağlık hizmetleri (uyuşturucu ve alkol bağımlılığı)
Çocuk doğurma, Olağanüstü olaylar (savaş ve doğal afetlerden kaynaklanan yaralanmalar), 39 yaşından küçük kadınlar için doğurganlık tedavisi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi