Hastalara umut olacak gelişme! 47 ilaç daha geri ödeme listesinde 

Sosyal Güvenlik Kurumu hastalara umut olacak bir adım daha attı. SGK, bu kapsamda 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli, toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geri ödeme listesindeki ilaç listesini güncelledi. Bu kapsamda aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu birçok ilaç geri ödeme listesine alındı.

47 İLAÇ DAHA LİSTEDE

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesine akıllı ilaç olarak da bilinen 8 adet yenilikçi kanser ilacı, 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz ilacı, 3 adet atopik dermatit ilacı, 2 adet diyabet ilacı ve 3 adet psikoleptik/antidepresan ilacı olmak üzere toplamda 47 ilaç daha eklendi.

YENİLİKÇİ İLAÇLARA ERİŞİM SAĞLANDI

Böylelikle meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişim sağlanmış oldu. Ayrıca 12 adet kanser ilacının da ödeme alanları genişletilerek yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunuldu.