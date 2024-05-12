Türkiye, organ nakli ve kanser tedavi üssü oldu! Sağlık turizmi 2024’te 10 milyar dolar bekliyor

10 yılda sağlık turizminde atılan adımlar Türkiye'yi merkez haline getirdi. Türkiye, organ nakli ve kanser tedavisinin gerçekleştirildiği ülkelerin zirvesine yerleşti. Sağlık turizmi 2024’te 10 milyar dolar gelir hedefliyor.

ESMA ALTIN ANKARA - Son 10 yılda sağlık turizminde göz dolduran Türkiye, bugüne kadar 3 milyar dolar gelir elde etti. Özellikle organ nakli ve kanser tedavilerini göğüslemeye başlayan Türkiye, bu rakamı yıl sonuna doğru 10 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin genel sağlık hizmetlerinde önemli bir ciro artışı yakaladığını dile getiren Türk Sağlık Turizmi (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler “Şu ana kadar daha çok estetik amaçlı bir sağlık turizmi patlaması yaşanmıştı. Saç ekimi, estetik cerrahi ve diş tedavilerinde çok büyük bir ivme yakalandı. Karaciğer, böbrek ile kemik iliği nakilleri, kanser tedavileri gibi zorlu tedavileri göğüslemeye başladık. Ayrıca birçok detoks merkezleri kuruluyor. Yaşlı köyleri açıldı. Avrupalılar buralara gelip 3-6 ay, bir yıl kalıyor. Kaplıca turizmimiz de çok iyi” dedi.

Türkiye’nin özellikle Avrupa pazarında yakaladığı yüksek ivmeyle her geçen gün güven kazandığına işaret eden Terziler “Estetik ve diş tedavisi için gelen hasta çok fazla. İspanya, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka ve İngiltere’den. İnsanlar organ nakli ve kanser tedavisinde kaliteyi gördükçe geliyorlar” diye konuştu.