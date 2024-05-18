Yüzde 40 artırıyor... Aşırı tuzlu yemek mide kanseri sebebi

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Avrupa’da yapılan bir araştırma, yüksek tuz tüketiminin mide kanserini artırdığını ortaya koydu. Çalışmada, tuz tüketenlerin mide kanseri olma riskinin yüzde 40 olduğu belirtildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Avrupa’da yapılan uzun süreli bir araştırma, yüksek tuz tüketiminin mide kanseri riskini yüzde 40 oranında artırdığını ortaya koydu.

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“Gastric Cancer” dergisinde yayımlanan çalışma, Avrupa’daki kanser istatistiklerinde de Asya’da gözlemlenen benzer riskleri gösterdi. MedUni Viyana’dan araştırmacılar, yemeklerine sık sık tuz ekleyen kişilerin, tuz kullanmayanlara göre daha yüksek mide kanseri geliştirme ihtimaline sahip olduğunu belirledi.

Araştırma, tuzun mide mukozasına doğrudan zarar vererek iltihaplanmaya yol açtığını ve Helicobater Pylori adlı bakterinin zararlı etkilerini artırarak mide kanseri riskini yükselttiğini vurguladı.

Çalışma, Birleşik Krallık Biobank verileri üzerinden 471 bin 144 kişide yapılan geniş çaplı bir analize dayanıyor ve tuz tüketiminin mide kanseri riski üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, diyet müdahaleleri için önemli bilgiler sunuyor.