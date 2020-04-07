Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir hastaneye gitmiş ve faranjit teşhisi konmuş. Test yapılmamış. Birkaç gün sonra mide şikâyetleri ile yeniden gidince 27 Mart tarihinde tomografi çekilmiş ve koronavirüs testi yapılmış. 30 Mart’ta Halk Sağlığı birimi arayarak testin sonucunun pozitif olduğunu, evde kendisini izole etmesi gerektiğini ve tedaviye başlanacağını bildirmiş. Halk Sağlığı görevlileri hemen M.A’nın evine gelerek 5 günlük sıtma ve influenza ilacından oluşan tedaviye başlamışlar.

BELİRTİLER SIRAYLA GELDİ

Pozitif olduğunu öğrendiğinde önce büyük bir panik yaşadığını ancak hastalık hafif seyredince rahatladığını anlatan M.A, “Hemen kendimi bir odada izole ettim. Yemek ve tuvalet ihtiyacı dışında odamdan çıkmadım. Mecbur kalmadıkça eşim ve oğlumla bir araya gelmedim. Teşhis konduktan sonraki 10 gün içinde boğaz ağrısı, öksürük, ateş ve eklem ağrılarını sırayla yaşadım. Biri geçti diğeri başladı. Ancak şimdi daha iyi hissediyorum. Benim pozitif olduğum anlaşılınca evdekiler de risk grubunda olduğu için test yapılıp yapılmayacağını sorduk. Halk sağlığı görevlileri, ev halkında hastalık belirtilerini sorguladıktan sonra belirti olmadığı için diğer kişilere test yapmaya gerek görmediler ” diye konuştu.



HASTALARA İLAÇ OLACAĞIM

Evde karantina süresinin dolmasını bekleyen M.A, tedavisi bittikten sonra immün plazma için Kızılay’a başvurarak kan vereceğini ve hastalara ilaç olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.