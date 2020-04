Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Radyoloji uzmanı Dr. Erdem Türköz “Koronavirüs enfeksiyonlarında en önemli teşhis metotlarından biri akciğer tomografisi. Eğer hasta aktif bir enfeksiyon geçiriyorsa akciğer tomografilerinde bu virüs enfeksiyonuna özgü başka bir hastalıkta görülmeyen görüntüler beliriyor. Bu belirtiler hastanın klinik seyri ile de birleştirilerek net bir şekilde teşhis konulabiliyor” dedi.



ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Kalabalık hastane ortamına girmek istemeyen kişilerin özel merkezleri tercih ettiğini söyleyen Türköz “Çektiğimiz akciğer tomografisi ile hastalara birkaç saat içinde teşhis koyabiliyoruz. Hatta ülkemizde bu hastalığa özel bir de yazılım geliştirildi. Bu yazılım sayesinde bu hastalığın tomografideki bulgularına erişmek çok daha kolay oldu” diye konuştu.



HER HASTAYA AYRI SAATTE RANDEVU

Hastalara güvenle hizmet verilebilmesi için her hastanın ayrı ayrı saatlerde randevu verilerek çağırılması gerektiğini belirten Türköz şunları söyledi: Ayrıca her hastadan sonra gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması gerekiyor. Hekimler bu konuda çok büyük bir hassasiyet gösteriyor.