Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Hülya Arık, sokakta ya da herhangi bir yerde baygın olan bir kişiye tedbirler alınıp öncelik olarak kalp masajı yapılması gerektiğini söyledi. Böyle bir durumda hastanın mutlaka solunum ve kalp atışının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Arık “Eğer hastanın solunumu varsa bulabildiğimiz bir mendille hastanın ağız ve burun yollarını solunumunu engellemeyecek şekilde kapatın. Siz de cerrahi maske taktıktan sonra kalp masajı yapın” dedi.