Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy

CEVAP: Öncelikle çok geçmiş olsun. Kalbe ait ve kalp dışı sebepler olarak ayırabiliriz. Kalbe ait olanlar, kalp damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, kalp ritim bozukluğu doğuştan gelen ve kalbin bütün dokularını ilgilendiren hastalıklardır. Kalp dışı sebepler kan eksiklikleri (anemiler), tiroid fonksiyon bozuklukları, diyabet, romatizmâl ve bağ dokuyu ilgilendiren bağışıklık mekanizmalı gibi hastalıklardır. Sizin tarif ettiğiniz şikâyetlerinizle ilgili olarak bu kadar geniş bir yelpaze söz konusu. Bu yüzden sizinle ilgili olarak hastanede daha detaylı inceleme yapmak gerekir.

YENİ BAŞLAYAN BAŞ AĞRISI İÇİN MR ŞART

SORU: Dört aydır namazda secde yaptığım zaman veya bir iş için başımı eğdiğim zaman şiddetli baş ağrısı yaşıyorum. Şakaklarım, gözlerimin arkası, başımın tepe noktası, ensemde şiddetli ağrı ve mide bulantısı oluyor. Sanki ters yüz olmuşum gibi hissediyorum. Otuz dakika kadar uzanıp dinlenince kendime geliyorum, şiddetli olmasa da ağrı devam ediyor. Normal de migrenim var ama bu ağrı migren değil. Başım aşağı pozisyona geldiği anda ağrı başlıyor. Baş ağrısı ve hâlsizlik yüzünden sürekli yatmak zorunda kalıyorum. On beş gündür eğilmemeye dikkat ediyorum, biraz daha iyiyim. Ne tavsiye edersiniz?

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Adile Özkan

CEVAP: Muayene etmeden bir şey söylemek doğru olmaz ama yeni başlangıçlı bir baş ağrısı her zaman beyin MR’ı çektirmeyi gerektirir. Muhtemelen sinüzit de olabilir ama yine de muayene ve görüntüleme şart.

OMUZ SIKIŞMASI SENDROMU YA DA KAS YIRTIĞI

SORU: Hocam MR sonuçlarına göre sağ kolumda 4.5 mm olmak üzere Supraspinatus tendon kısmi yırtığı, Akromion tip 1 ve bisipital olukta sıvı artışı bulunmaktadır. Geceleri sağ tarafıma ağrıdan yatamıyorum. Ameliyatsız bitkisel bir ilaç tedavisi ya da sizin önerileriniz nedir? Mehmet Çınar-Isparta

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: MR bulguları ve şikâyetinize göre omuzda sıkışma sendromu ve buna bağlı ağrı ve yırtık mevcut. Bu durumda ne zamandan beri ağrının olduğu ve şimdiye kadar ne tür tedaviler yapıldığı önemlidir. Genel olarak ilk başlarda ilaçlar, fizik tedaviler ve eklem içi enjeksiyonlar yapılır. Başarı sağlanamaz ise açık veya kapalı ameliyatlar yapılarak tedavi edilir.