Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SORU: Benim alerji sorunum var. Polen, toz, yabani otlar, halı tüyü gibi şeylere alerjim var. Bunlara maruzkaldığımda hapşırmaktan, burun akıntısından hayatım çekilmez hâle geldi. Devamlı alerji hapları da kullanmak istemiyorum. Bunun kesin bir çözümü var mı? Teşekkür ederim.



Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Aydilek

CEVAP: Alerjik rinit tedavisinde başlıca üç yol vardır: Birincisi yasaklara uymak, buna koruyucu tedavi denir. Bunlar; yün yastık ve yorgan, kuş ya da kaz tüyü yastık, yorgan, battaniye ve giysiler kullanmamak, deodorant, parfüm, yağlı boya, tiner ve viks kokusu gibi irritan maddelerden uzak durmak, ev ortamında açan çiçek bulundurmamak, piknik yapılan ve bol polenleri olan yerlere gitmemek, evde kedi, köpek ve kuş beslememek ve bol su içmek gibi kuralları içerir.

Tedavide ikinci yol ise şikâyetlere göre antihistaminik ilaçlar, burun ve göz damlası kullanmaktır. Tedavide bir diğer konu ise aşı tedavisi yani immünoterapidir. Alerji testi yaptırdıktan sonra test sonucuna göre aşıya başlanır. Aşı üç beş yıl devam eder. Önce her hafta yapılır. Sonra her aşı arasındaki süre artarak devam edilir. Önce bir iki yıl aşı uygulanır. Fayda görülürse üç beş yıl devam edilir.



Boğazımda lokma kalmış gibi hissediyorum

SORU: Ramazanın başından beri akşamları sanki boğazımda lokma kalmış gibi hissediyordum. Sabah kalktığımda bu his olmuyordu. Şimdi ise çok şükür ağrı yok ama sanki bademcikler şişmiş gibi biraz da orası sıkıyormuş gibi bir his oluyor. Lokma yutma zorluğu yok. Yüksek tansiyondan muzdarip olduğum için uzun yıllar limon sarımsak karışımını dolapta 20 gün beklettikten sonra yaklaşık bir iki ay kadar içtim. Sonraları bir su bardağına ılık suyun içine bir limon sıkıp bir kaşık elma sirkesini koyup içiyordum. Acaba bunlardan bir tahribat olmuş olabilir mi?



Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İrfan Devranoğlu

CEVAP: Bu soruya verilecek tek cevap, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına başvurmanız gerektiği şeklinde olabilir. Şikâyetleriniz belirgin bir rahatsızlığı işaret etmiyor. Bu yüzden bir KBB uzmanının detaylı muayene edip gerekli tetkikleri yaptıktan sonra durumunuza karar vermesi gerekir.



Terlemeye karşı botoks

SORU: Merhaba. Benim problemim terleme. Bilhassa elim çok terliyor. O kadar ki, elimin içinden koluma doğru ter akıyor. Bu durum beni hem utandırıyor hem de hayatımı cehenneme çeviriyor. Bundan kurtulabilmek için ne tavsiye edersiniz?



Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kaan İnan

CEVAP: Terlemenin çeşitli

sebepleri olabilir. Kaynağını tespit etmek için önce tiroit fonksiyonlarına bakmak gerekir. Kan testleri yapılır. Bu problemin kalıcı tedavisi ameliyattır. Ayrıca daha çok kozmetik amaçlı kullanılan botoks da terlemenin engellenmesi için kullanılabilir. Botoks, geçici bir çözümdür. Sizin probleminizin kaynağını bulabilmek için doktor muayenesi şart.