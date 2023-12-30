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    Öldükten sonra şöhret oldular

    E, kader bu… Kimi hayattayken şöhretin ve paranın tadını çıkarır, kimi de sefalet içinde bir ömür sürüp öldükten sonra şöhrete kavuşur. Ama bu şöhretin ona hiçbir faydası olmaz. 6 yerli, 6 yabancı şanssızı derledik...

    Öldükten sonra şöhret oldular
    Türkiye Cumartesi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    VIVIAN MAIER

    Yirminci yüzyılın en başarılı fotoğrafçılarından kabul edilen Maier, hikâyesi sinemaya aktarılmış çarpıcı ve başarılı bir kişilik. Çocuk bakıcılığı yaparak geçimini sağladı. Fotoğrafçılık eğitimi olmayan fakat doğuştan gelen kabiliyete sahip bir isim. Bazılarını kendisinin bile göremediği 100 binden fazla fotoğraf bırakmıştır. Fotoğraflar tesadüfen bir depoda bulunmuş, Avrupa’da, ABD’de adına sergiler düzenlenmiştir. “Vivian Maier’in Peşinde” adlı bir de belgesel yapıldı.

    VINCENT VAN GOGH

    Sıra dışı ve tuhaf Hollandalı ressamı daha çok kulağını kesip sevgilisine göndermesiyle biliyoruz. Hayatı boyunca  yoksullukla mücadele eden Vincent van Gogh, yatırıldığı ve uzun yıllar kaldığı ruh ve sinir bozuklukları hastanesinde 
    hayata gözlerini yumarken, tek bir tablosu satın alınmıştı. O da abisi tarafından. Şu anda ise bir tablosu milyon, milyar liralarla satın alınabilmektedir. 

    Öldükten sonra şöhret oldular

    HENRI CHARRIÈRE

    1931’de Paris’te cinayet suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Fransız Guyanası’nda 13 yıl çeşitli kaçış girişimlerinde bulundu. Son kaçışta başararak Venezuela vatandaşı oldu. Hapis hikâyesini anlatan ve kendi lakabını taşıyan “Kelebek” adlı bir kitap yazdı. Hayatta iken başvurduğu yayınevleri kitabını basmadı. Öldükten sonra kitap “patladı.” 1973’te sinemaya aktarıldı.

    FRANZ KAFKA

    Babası tarafından çok eleştirildiği için “ezik” büyüdüğü söylenir. Bu da onda büyük bir yetersizlik ve değersizlik duygusu oluşturmuş. Hayat boyu mutsuz bir insan olmuş. Belki de bu eziklikten dolayı eserlerini değersiz görmüş ve bastırmaya layık bulmamış. Öldükten sonra yakması için arkadaşına verdiği eserleri basılır ve bütün dünyaya yayılır. 

    FRIEDRICH NIETZSCHE

    “Beni 21. yüzyılda anlayacaklar” demişti. Eh, en azından bu tahmini tuttu. Alman düşünür Nietzsche, bugün çağımızın en popüler, en çok konuşulan ismi. Hakkında yazılan yüzlerce kitapla birlikte, üniversitelerde, panellerde ismi en çok zikredilen ve düşünürler arasında yerini alan Nietzsche yaşarken anlaşılamadı ve kendisinin de iddia ettiği üzere 21. yüzyıl ile birlikte hak ettiği şöhrete ulaştı.

    Öldükten sonra şöhret oldular

    BİZİMKİLER...

    SABAHATTİN ALİ

    Bahtsız bir yazar. Hain bir saldırıyla hayatını kaybeden Sabahattin Ali, öğretmenlik ve yazarlık hayatı boyunca hapishane ve sürgün arasında gidip geldi. 41 yaşında öldürülen yazar, bugün en çok satanlar listesinden eksik olmuyor. En önemli eserleri; Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Değirmen, Kuyucaklı Yusuf. Onun birçok romanı da filme çevrildi. 

    BARIŞ AKARSU

    Yaşadığı dönemde belli bir hayran kitlesi tarafından sevilse de öldükten sonra bu sayı çok arttı. Bir yarışma ile sanat dünyasına adımını atmış, “Yalancı Yârim” dizisi oyunculuk kariyerindeki tek tecrübesi olmuştu. 4 Temmuz 2007’de Bodrum’da yaşadığı talihsiz kaza ile hayatını kaybettikten sonra şöhreti artmış, her sene ölüm gününde anma günü düzenlenmiştir.

    KÂZIM KOYUNCU

    Artvinli sanatçı, akciğer kanseri sebebiyle 25 Haziran 2005’te hayata veda etti. Öldükten sonra hakkında birçok belgesel yapılmış, adına kültür merkezi açılmıştır. Müzik dünyasında vefat ettikten sonra daha çok tanınan Türk ünlüler arasında eserleri en çok dinlenen şarkıcı Koyuncu’dur muhtemelen.

    Öldükten sonra şöhret oldular

    BERGEN

    Türk arabesk şarkıcısı Bergen Sarılmışer 1958 Mersin doğumlu.  1982’de kocasının yüzüne kezzap atmasıyla tek gözünü kaybeden Bergen, 1989’da yine kocası tarafından öldürüldü. Öldükten sonra ortaya çıkan eserleri birçok şarkıcı tarafından tekrar söylendi. Hakkında kitap çıkarıldı ve sinema filmi çekildi. 

    Düzenleyen:  - Türkiye Cumartesi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kazım Koyuncu
    Haberler > Türkiye Cumartesi > Öldükten sonra şöhret oldular
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