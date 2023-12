Sütünüz bebeğinize yetiyor mu?

30 Aralık 2023 06:38 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 06:38

Bütün bebekler doğduktan sonraki ilk 2-3 gün içinde doğum kilosunun %10’unu aşmayacak bir miktarda kilo kaybı yaşayabilir. Bu, vücutlarındaki hafif ödemin (şişmenin) çözülmesi sonucunda oluşan bir kayıptır. Genellikle bebekler ilk bir haftanın nadiren de olsa iki haftanın sonunda doğum kilolarına geri dönmüş olur. Kilo artışı da bundan sonra başlar.

Yeni doğmuş bir bebek zamanın büyük bir bölümünü uyuyarak geçirir. Karnı acıkınca uyanır, beslenir, altını kirletir, tekrar uyur. Doğumdan sonraki ilk günlerde 8 ila 15 defa beslenebilir. Beslenme aralıkları 2-3 saati aşmamalıdır. Yeterli beslenen bir bebek ilk 15-20 gün içinde pek oluşmadığı için gaz sancısı sebebiyle ağlamaz. Ağlama ilk günlerde sıklıkla doymamanın bir göstergesidir. Bebekler gastrokolik refleksten dolayı her beslenme esnasında veya kısa bir süre sonrasında bezini kirletebilir. Her beslenmenin arkasından kakalı bez almak, bebeğin ishal olduğunu göstermez. Yeni doğmuş bebek kakası koyu ve renk olarak siyaha yakındır. Bu koyu renkli yapışkan kaka, ilk 4-5 günde bitmelidir. Daha sonraları anne sütü kakası dediğimiz sarıdan turuncuya değişen renklerde ve cıvık bir kaka oluşur. Aralarda sadece çiş ile ıslatılmış bezler de olabilir. Bebeğin az sayıda bez kirletmesi ve kirlenen bezlerin az miktarda çiş ya da kaka içermesi anne sütünün yetersiz olduğunun göstergesidir. Yenidoğan döneminde günde 7-8 bez değiştirmek normal kabul edilir. Sayı bundan daha fazla olabilir ancak daha az olması pek beklenmez. Burada bilinmesi gereken başka bir konu, seyrek kaka yapmanın da her zaman bir problem olmadığıdır. Bazı yeterli beslenen bebekler de az sayıda kakalı bez kirletebilir. Çişli bezler de sayılmalıdır. Hazır bezlerde bunu anlamak daha kolaydır. Bebeğin altındaki bezin kullanılmamış bir bezle ağırlık yönünden kıyaslanması da yararlıdır. Anne sütüyle beslenen bir bebeğin ayrıca su almasına ihtiyacı yoktur. Anne sütünün büyük bir bölümünün zaten su olduğu bilinmelidir. Çişli bezlerin çok olması suyun da yeterli miktarda alındığını gösterir.

DERİSİ DOLGUN VE GERGİN OLMALI

Bebeğin emme esnasında sütü yutma sesi duyulabilir. Sessiz bir odada bebeğinizi emzirirken, sütünüzü yuttuğunu dinleyebilirsiniz. Emzirdikten sonra anne göğüslerinin gerginliğinin azalması, yumuşaması gerekir. Sütle dolan göğüsler gergin ve ağrılı olur. Bebek emerek bunları boşaltmalıdır. Bebeğin genel olarak derisi dolgun ve gergin olmalıdır. Yeterli beslenen bebeğin karın derisi elle tutulup bırakıldığında süratle eski hâline döner. Yeterli beslenemediğinde deri gerginliği azalır. Deri, hamur kıvamına gelir. Tutup bırakıldığında eski hâline yavaş döner.