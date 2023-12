Değişimi yeni yıldan beklemeyin, kendiniz yapın

30 Aralık 2023 06:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 06:34

SORU: YENİ YIL YENİ UMUTLAR MI?

Hoca’m, ben yılbaşı kavramını hiç sevmiyorum. Her yer ışıl ışıl ışıklarla süsleniyor ama bu benim içimi karartıyor. Çünkü her yıl yeni umutlarla başlıyorum fakat o yıl hiçbiri olmayınca gelecek yeni yıla küsüyorum âdeta. Kendimi başarısız biri olarak görüyorum. Yeni yılın bana motivasyon katması için neler yapmalıyım? Psikolojimi biraz düzeltecek neler önerebilirsiniz? Bu konuda okuyabileceğim kitaplar, izleyebileceğim filmler var mı? Bu arada bu yaşımda hâlâ bekârım. İkili ilişkiler konusunda da kendimi başarısız hissediyorum. Sizden gelecek cevaplar bana biraz olsun umut verecek. Her şeye rağmen iyi bir yıl diliyorum size…

(Levent S. 45- İstanbul)

SİBEL CESUR AKYUNAK'IN CEVABI: Merhaba Levent Bey, yeni yılın gelmesi ile birçok kişi sizin yaşamış olduğunuz duyguları yaşar. Her yeni başlangıç insanların hayatlarında değişikliler olmasını ve daha iyi olması beklentisini getirir. Başlangıçlar heyecan verici ve motive edicidir. Ancak geriden gelen bazı etkiler ve yaşamış olduğunuz üzüntüler, hayatınızdaki eksiklikler başka bir yıla geçince tabii ki hemen iyileşmiyor. Öncelikle hayatınızı bir analiz ediniz. Sizi üzen baş edemediğiniz neler var? Bunlar için yapabilecekleriniz nelerdir? Bunları düşünün ve yeni yılı beklemeden bu değişimler için planlar yapabilirsiniz. Birçok güzel diziler, filmler var. Okuyabileceğiniz güzel romanlar var. Mesela klasiklerden başlayabilirsiniz. Yerli ve yabancı yazarların oldukça güzel romanları var. Yazar Engin Geçtan’ın “Hayat” ve “İnsan Olmak” gibi… Belki bunlarla başlayabilirsiniz. Kendinize bir hobi edinin. Bunların çok para ve vakit gerektiren hobiler olması şart değil. Hayatınızı kendiniz güzelleştirebilirsiniz. Tıpkı çok karmaşık ve dağınık masaya bakıp, önce gereksizleri, sonra eski ve işe yaramayacak olanları, sonra vakti geçmiş olanları ayıklar atarsanız masa rahatlar. Kalanları da zevkinize göre düzenlersiniz. Hâlâ gözünüze batan bir şey varsa, son olarak onları da ya atar ya da gözden uzak bir yere koyarsınız. Madem yeni yıl size güzel duygular veriyor, o zaman belki de ilk en güzel hediyeyi kendinize alın. Nice mutlu güzel yıllar diliyorum. Bütün dilek ve isteklerinizin gerçekleştiği bir yıl olsun.