Fark edilmek bazı insanlar için çok önemli

6 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 11:10

SORU: GRUBUN LİDERİ GİBİ DAVRANIYOR

Hoca’m, bir konu hakkında fikirlerinizi almak istiyorum. Arkadaşlarımla ilgili. Aslında bir arkadaşımın tutumu ile ilgili. Bizim çok iyi anlaşan 4-5 arkadaşlık bir kız grubumuz var. Özel sektörde görev yapıyorum ve başka kurumlarda çalışmalarına rağmen hem iş için hem de özel sebeplerle sık sık bir araya geliyoruz. Çok da eğleniyoruz aslında. Ancak arkadaşlarımdan biri (ki daha çok toparlayıcı olan ve bizi bir araya getiren) grup konuşmalarında sürekli ön plana çıkıyor. Sürekli kendisi anlatıyor; soru sorsa bile cevabını dinlemeden başka bir konuya geçiyor. Sohbete yeni katılan biri olduğu zaman daha da aşırı davranışları oluyor. Hepimiz onu çok seviyoruz ama bu davranışları da çoğu zaman itici oluyor. Yine de ses çıkarmıyoruz, keyfi kaçmasın kırılmasın diye. Uyarmayı önerebilirsiniz ancak bu durumdan çok memnun olacağını sanmıyorum. Arkadaşımı kaybetmeden ne yapabilirim?

Tuğçe Y. (25) -Antalya

SİBEL CESUR AKYUNAK'IN CEVABI: Sevgili Tuğçe merhaba; arkadaşlık çok önemli bir kavramdır. Kendini iyi hissettiğin, eğlendiğin, zor günde yanında olacağına inandığın, sevgisini ve ilgisini gösteren arkadaşlar önemlidir. Okul hayatında, iş hayatında birçok kişi ile bir arada olursun ama birkaç kişi ile daha yakın iletişim kurarsın. Birbirine uyum sağlayan insanlar olur bu kişiler de. Arkadaş grubunuzun olması çok güzel. Birlikte vakit geçirmek, organizasyon yapmak çalışma hayatında boş vakit ayırmak çok kolay olmayabilir. Şanslısınız ki sizi toparlayan, programlar yapan bir arkadaşımız var. Karakter özelliği olarak da lider bir yapısı olabilir. Uyarmak istemiyorum demişsiniz, belki tek başına değil diğer arkadaşlarınız ile konuşabilirsiniz; “Bizi de dinle lütfen, biz de varız” diyebilirsiniz. O konuşurken siz de ona aynı davranışı gösterebilirsiniz. Arkadaşınızın belki de yardıma ihtiyacı var, ailesinde, çocukluğunda, çevresinde dinlenmemiş sesini duyuramamış olabilir. Onaylanmak ve beğenilmek onun için çok önemli olabilir. Sizi dinletmek için “Senin fikrin çok önemli, bir şey danışmak istiyorum “diyerek başlayabilirsiniz. Kendini göstermek, fark edilmek bazı insanlar için çok daha önemlidir. Arkadaş olmak bazen iyi ya da kötü yanları ile kabul etmekte gerektirebilir. Dedikodu yapmayan, arkanızdan konuşmayan, sizi yermeyen, sizin verdiğiniz değeri size veren bir arkadaş ufak tefek şeyleri göz ardı etmeye değer. Çok rahatsızlık veriyorsa, size kendinizi rahatsız hissettiriyorsa o zaman kendinizi geri çekebilirsiniz. Değerlendirmek size kalmış.