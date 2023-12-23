Kulak enfeksiyonu tekrarlıyorsa dikkat!

23 Aralık 2023 08:12 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 08:14

Kulak ağrılıdır, çünkü iltihaplı sıvı kulak zarı üzerine baskı yapıp bombeleşmesine sebep olur. Kulak zarındaki bu gerginlik aşırı huzursuzluk, ağrı ve uykusuzluk sebebidir. Çocukların çoğu en az bir kere kulak enfeksiyonu geçirir. Çok azında beklenenin aksine orta kulaktaki yüksek basınç, zarın delinmesine sebep olabilir ve kulaktan sarı, bulanık bir sıvı akabilir. Eğer hekiminizin verdiği tedaviyi uygularsanız çocuğunuz kısa sürede tamamen iyileşecektir. Kulak enfeksiyonunun sık olarak tekrarlaması, bundan dolayı işitmenin zarar görmesi nadir görülür. Tedavide gecikme, tam ve uygun süre ilaç kullanılmaması neticesinde ortaya çıkar.

Nasıl tedavi edilir?

Genellikle antibiyotik kullanılmak zorunda kalınır. Tedaviye yardımcı olarak ağrı kesiciler (paracetamol ve ibuprofen) antibiyotik etkisini gösterene kadar, kulak ağrısı ve 38,5 °C üzerindeki ateş için kullanılabilir. İlaç dozları kişiye ve kiloya bağlı olarak değişir, hekiminizin reçetesine göre hareket etmeniz gerekir. Doz atlamak ya da artırmak gibi uygulamalar zarar verebilir. Hele ki ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar için uygun doz çok önemlidir.

Aktivite kısıtlanmalı mı?

Çocuğunuz dışarı çıkabilir ve kulaklarını örtmesi gerekmez. Kulak zarında delinme ve akıntısı olmadığı sürece yüzmesinde ve banyo etmesinde sakınca yoktur. Uçak ve dağ yolculukları çocuğunuz çıkışta ve inişte, emzik kullandığı veya sakız çiğnediği sürece güvenlidir. Doğrusu mecburiyet durumu yoksa seyahati geciktirmek daha sağlıklı olacaktır. Nadiren de olsa istenmeyen durumlar olabiliyor. Kendini daha iyi hissettiğinde veya ateşi düştüğünde, okul veya yuvaya dönebilir.

Kontrol gerekli mi?

10 gün sonra çocuğunuzun kulağının kontrol edilmesi uygundur. Şüpheli bir durum varsa işitmesi test edilebilir. Bu testler özellikle enfeksiyon kulak zarında kalıcı hasar yaptıysa düşünülebilir.

Kulak enfeksiyonlarını önlemek için ne yapmalı?

1- Çocuğunuzu sigara dumanından koruyun. Yanında sigara içmeyin ve buna izin vermeyin. Sigara içilen ortamlarda bulunmayın.

2- Hayatın ilk yılında çocuğunuzu enfeksiyonlardan koruyun.

3-Kalabalık yuva yerine evde bakıcı veya yakınınıza baktırın.

4- Bebeğinizi ilk 6 ayında anne sütüyle besleyin. Anne sütündeki antikorlar kulak enfeksiyonu sıklığını azaltmaktadır.

5- Çocuğunuzun biberonunu 45 C’de tutun ve kesinlikle yatar pozisyonda beslemeyin. Bu şekilde beslemek, mama ve sıvı besinlerin östaki borusuna geri akımını sağlamaktadır. Bu da tıkanıklığa yol açarak iltihaba zemin hazırlamaktadır.

6- Alerjileri açısından kontrol ettirin. Sürekli burun akıntısı varsa alerjinin etken olabileceğini düşünün.

7- Eğer sürekli horluyorsa veya ağzından nefes alıyorsa büyük geniz eti olabilir; bu da kulak enfeksiyonunun sık görülmesine neden olabilir.

8-Kulak için koruyucu olabilecek influenza virüs (grip), pnömokok (zatürre), Hemophilus influenza Tip B (menenjit) aşılarını mutlaka yaptırın.

Her türlü koruyucu tedbire rağmen tekrarlanan enfeksiyonlara çözüm bulunamıyorsa hekiminizin önerisiyle bağışıklık sisteminin incelenmesi için İMMÜNOLOJİ UZMANI görüşü alınması gerekmektedir.