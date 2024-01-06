Kekemelikte erken teşhis çok önemli

6 Ocak 2024 11:10 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 11:13

Kekemelik, konuşma esnasında konuşmanın akıcılığını bozan duraklama, bazı ses ve sözcükleri tekrarlama ya da bir heceyi uzatarak söylemeyle kendini gösteren bir bozukluktur. Kekemelik genellikle 5-6 yaş civarında ve sebebi bilinmemekle birlikte erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık görülür. Sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyebilen kekemeliğin tedavisinde başarılı olabilmek için geç kalınmaması gerekir. Kekemelik birbirinden bağımsız birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir;

1- Sinir sistemine ait sebepler: Seyrek olarak rastlanır ve birlikte farklı belirti ve bulgular vardır.

2- Kalıtsal (irsî) sebepler: Anne, baba, 1. veya 2. derece akrabalarda kekemelik olması durumu problemin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Sadece kekemelik değil aile bireylerinden birinde başka bir konuşma bozukluğu söz konusu olduğunda da kekemelik daha sık görülebiliyor.

3- Psikolojik sebepler: Aile problemleri, stres, herhangi bir şeyden duyulan şiddetli korku da kekemeliğe sebebiyet verebiliyor. En sıklıkla gördüğümüz psikolojik sebepler olduğundan üzerinde özellikle durulması gerek. Kekemeliğe yatkın bir kişide yaşanılan zorlu hayat olayları problemin ortaya çıkmasını kaçınılmaz hâle getiriyor. Ancak bir çocukta kekemeliğin gerçek sebebini bulmak her zaman kolay değildir. Kekemeliğin neye dayalı olarak geliştiği genellikle bilinse de bu durum tedaviyi çok da etkilemez. Sebep ne olursa olsun tedavi benzer şekilde yürür. Kekemelik genel olarak 5-6 yaş arasında başlamasına rağmen bazı çocuklarda 3 yaş civarında da görülebilir.

Kekemeliğin şiddeti çocuk sosyalleştikçe, çevresindeki insanların sayısı çoğaldıkça artar. Heyecanlandığında, duygusal faktörler devreye girdiğinde, mesela telefon konuşması sırasında kekemelik belirginleşir.

Ne kadar erken dönemde hekime başvurulursa tedavinin başarılı olma şansı o derece artar... Geçer diye beklememek, bir an önce hekime danışmak tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. Tedavinin şekli ve süresi hastanın yaşına ve kekemeliğin şiddetine göre değişir. Çocuk kekemeliğin negatif etkilerini ne kadar az yaşayıp ne kadar erken hekime gelirse tedavi o kadar etkili ve hızlı olur. Ancak erken dönemde başvuran hastalarda kekemeliğin büyük ölçüde kontrol altına alınması ve çok daha akıcı bir konuşmanın sağlanması mümkündür.

Genellikle iki haftanın üzerinde devam eden kekemelik durumunda mutlaka öncelikle çocuk psikoloğu ve ardından konuşma terapistiyle görüşme sağlanmalıdır. İlk başlangıçta sadece görmezden gelme, üzerine gitmeme, düzeltmeye çalışmama gibi yaklaşımlar ile birlikte gerileme sağlanabilir. Altta yatan ve stres oluşturabilecek bir durum söz konusu ise onu ortadan kaldırmaya çalışmak da çok önemlidir. Bu basit ama etkili yaklaşımlarla bir gerileme görülmüyorsa mutlaka uygun uzmanlar ile iletişime geçerek tedavi planlama süreci başlatılabilir.