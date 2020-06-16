Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiloyoji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, koronavirüs kısıtlamalarının ardından 1 Haziran itibarıyla başlayan “yeni normal”in toplum tarafından virüs tamamen ortadan kalkmış ya da hastalık yapma etkisini kaybetmiş gibi anlaşıldığını söyleyerek “Sıcak hava Covid-19 virüsünün bir kişiden diğerine bulaşma etkisini azaltmadı ve virüs güç kaybetmedi. Böyle düşünerek maske ve mesafe tedbirlerine aldırmayanlar vakaları artırıyor. İnsanların olayın ciddiyetini anlamaları, yazlık, baharlık bir dönemde olmadığımızı ve kış fırtınalarının tekrar üzerimize geldiğini bilmeleri lazım” dedi.

VAKA SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla kamusal ve toplumsal yaşam alanlarının tümünün açılmasının doğru bir yaklaşım olduğunu ancak, toplumda “biz bu işi başardık, virüsü yendik” psikolojisinin hâkim olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın “Başarmadık, başarıyoruz. Bir yangını henüz söndürmemiştik, kontrol altına aldık. Ancak son bir ayda toplumda ‘yangın söndü, bu olay başarıldı’ psikolojisi olunca toplumda yeni normalden uzaklaşıp aşırı normalleşme oldu. İnsanlar mart öncesi normallere döndüler. Kişilerin birbirlerine yakınlığı, maskesizlik, hijyen kurallarına uymama gibi faktörler tekrar ön plana çıkınca vakaların yükselişi tabii bir sonuçtur” dedi.

Günlük yeni vaka sayısının 770’lere kadar geriledikten sonra eğer tedbirlere uyulsaydı bugün 500’lere düşmüş olması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Aydın “Yeni vaka sayısını binden bin 500’lere değil, 500’den bin 1500’e çıkmış olarak değerlendirmek gerekir. Günlük 10 bin vaka sayısı olan Avrupa hızlı normalleşmeye geçti ancak orada toplum kurallara uydu ve vaka sayısı artmadı” diye açıkladı.