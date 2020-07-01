Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çinli bilim insanları yeni tip domuz gribi virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Yeni nesil H1N1 influenza domuzlar tarafından taşınıyor ancak insanlara da bulaşabiliyor. Araştırmacılar virüsün hızlıca mutasyona uğrayıp yeni bir pandemi (küresel salgın) riski oluşturmasından endişe ediyor. Bilim insanları yeni tespit edilen virüs sebebiyle domuz yetiştiriciliği ve mezbahaları alanlarında çalışanların yakından takip edilmesi tavsiyesinde bulundu. En son 2009 yılında Meksika'da domuz gribi salgınına rastlanmıştı. Salgın ilk tahminlerden daha az ölümcül çıkmıştı ancak Çinli araştırmacılar yeni tespit edilen influeanza virüsünün öncekilere göre daha "kötü" olduğuna dikkat çekti. Bilimsel olarak G4 EA H1N1 adı verilen virüs, geleneksel grip aşılarıyla tedavi edilemiyor. Araştırmacılar ihtiyaca göre var olan aşıların tedaviye göre değiştirilebileceğini umuyor. Domuz gribi olarak bilinen H1N1 influenza salgınları koronavirüsten daha ölümcül. Şimdiye kadar dünya üzerinde milyonlarca insan H1N1'in farklı türleri sebebiyle hayatını kaybetti.